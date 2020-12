Đảng cầm quyền họp với lãnh đạo các địa phương về công tác phòng dịch COVID-19

Photo : KBS News

Sau khi một loạt các dự luật gây tranh cãi tại Quốc hội được thông qua, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chuyển sang tập trung vào công tác phòng dịch COVID-19, giải quyết các vấn đề kinh tế và dân sinh.Chính phủ, đảng Dân chủ đồng hành và lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc đảng cầm quyền ngày 15/12 đã họp khẩn trực tuyến, tiến hành rà soát về công tác phòng dịch COVID-19.Tỉnh trưởng tỉnh Gangwon Choi Moon-soon nhấn mạnh trong thời điểm hiện nay, cần sớm cho phép sử dụng bộ kit xét nghiệm nhanh (RDT). Trong khi đó, tỉnh trưởng tỉnh Nam Jeolla Kim Young-rok lại cho rằng chỉ nên sử dụng hạn chế bộ kit xét nghiệm này, không được cho phép cả người dân thường cũng có thể sử dụng.Phần lớn những người tham dự cuộc họp đồng tình rằng vấn đề cấp thiết hiện nay là đảm bảo giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19. Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung nhấn mạnh giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19 nặng đang rất khan hiếm. Tỉnh này đang tiếp tục đề nghị các bệnh viện tư nhân hợp tác để cung cấp giường bệnh.Tỉnh trưởng Lee còn nhấn mạnh diễn biến dịch COVID-19 tại Seoul và các địa phương lân cận rất khác so với các địa phương còn lại, khu vực này phải nâng giãn cách xã hội lên mức 3, mức cao nhất. Được biết phần lớn lãnh đạo các địa phương khác cũng đồng tình về ý kiến này.Mặt khác, đảng Dân Chủ đồng hành cho biết sẽ tích cực xây dựng các đối sách về tiền thuê bất động sản để hỗ trợ cho giới tiểu thương, hộ kinh doanh tự do. Đại diện đảng này tại Quốc hội Kim Tae-nyeon chỉ ra rằng giới tiểu thương và các hộ kinh doanh tự do đang chịu gánh nặng rất lớn về tiền thuê bất động sản do hoạt động kinh doanh bị hạn chế bởi lệnh cấm tụ tập và các quy định giãn cách xã hội. Trong thời gian tới, đảng cầm quyền sẽ lập đối sách một cách công bằng và hợp lý để hỗ trợ những đối tượng này.