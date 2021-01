Nghệ sĩ dương cầm Hàn Quốc Cho Seong-jin được mời biểu diễn bản nhạc chưa từng công bố của Mozart

Photo : YONHAP News

Nghệ sĩ dương cầm Hàn Quốc Cho Seong-jin (27 tuổi) sẽ biểu diễn một bản nhạc chưa từng được công bố của nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ngay tại quê hương của ông nhân kỷ niệm 265 năm ngày sinh nhật của thiên tài âm nhạc người Áo.Quỹ Mozarteum, một tổ chức nghiên cứu về Mozart, ngày 23/1 cho biết nghệ sĩ Cho Seong-jin sẽ biểu diễn bản nhạc "Allegro in D" của Mozart lần đầu tiên trên thế giới tại Great Hall Mozarteum ở thành phố Salzburg, Áo vào lúc 6 giờ tối ngày 27/1 tới (giờ địa phương).Đây là bản nhạc piano có độ dài 1 phút 34 giây. Quỹ Mozarteum phỏng đoán Mozart đã viết bản nhạc này khi đang du lịch nước Ý đầu năm 1773, lúc ông 17 tuổi, hoặc sau khi ông đã trở về Salzburg sau chuyến đi.Năm 2018, Quỹ Mozarteum đã mua quyền sở hữu bản nhạc này, rồi sau đó tiến hành quá trình xác nhận với các chuyên gia của Đức, Mỹ.Buổi biểu diễn lần này là một phần trong "Tuần lễ Mozart" được tổ chức tại Salzburg nhân kỷ niệm sinh nhật Mozart hàng năm. Đạo diễn nghệ thuật người Mexico Rolando Villazon đã mời nghệ sĩ Cho Seong-jin tham dự. Nhà âm nhạc học người Đức Ulrich Leisinge, nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Mozarteum, là người đọc lời dẫn.Nghệ sĩ Cho Seong-jin dự kiến sẽ biểu diễn bản "Sonata số 12" dành cho dương cầm, bản "Allegro in C", và cuối cùng sẽ biểu diễn một nhạc khúc chưa từng được công bố của Mozart.Trên tài khoản xã hội cá nhân, nghệ sĩ Cho Seong-jin bày tỏ lấy làm vinh dự vì được mời biểu diễn một tác phẩm chưa từng được biết đến ngay trên quê hương của Mozart.Buổi biểu diễn trên được phát trực tiếp trên "DG Stage", dịch vụ biểu diễn nhạc cổ điển trực tuyến của hãng thu âm nhạc nổi tiếng thế giới Deutsche Grammophon (Đức), và các kênh nghe nhạc cổ điển thu phí như Fidelio, Medici.tv.