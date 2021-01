Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại mốc 400 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 25/1, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 75.521 ca nhiễm COVID-19, tăng 437 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 405 ca lây nhiễm cộng đồng và 32 ca ngoại nhập.Số ca nhiễm mới giảm dưới mức hơn 350 ca một ngày trước đó, nhưng đã tăng lên hơn 400 ca trong ngày 24/1.Số ca nhiễm mới phát sinh ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận là 176 ca, ở các địa phương còn lại là 229 ca. Số ca bệnh nặng là 275 ca. Thêm 11 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 1.360 ca.Ban đầu, cơ quan phòng dịch dự đoán số ca nhiễm mới có thể xuống mức hơn 300 ca do số mẫu xét nghiệm trong ngày cuối tuần giảm. Tuy nhiên, số ca nhiễm đã tăng vượt mốc 400 ca sau khi ghi nhận 127 ca liên quan tới vụ lây nhiễm tập thể tại trường quốc tế IEM, một cơ sở giáo dục chưa được cấp giấy phép do tổ chức truyền giáo đạo Tin lành điều hành ở quận Jung, thành phố Daejeon.Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã bày tỏ lo ngại về vụ lây nhiễm tập thể mới lần này, yêu cầu ứng phó triệt để, tránh phát sinh ổ dịch quy mô lớn như vụ lây nhiễm liên quan tới nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu năm ngoái hay "Trung tâm BTJ cho tất cả các quốc gia" ở thành phố Sangju, tỉnh Bắc Gyeongsang gần đây.Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi xu hướng lây nhiễm và dự kiến trong tuần này sẽ đưa ra quyết định về việc có nên gia hạn hiệu lực lệnh giãn cách xã hội và lệnh cấm tụ tập trên 5 người hiện hành cho đến ngày 31/1 hay không.