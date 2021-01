Quan chức an ninh Hàn-Mỹ lần đầu điện đàm dưới nhiệm kỳ Chính phủ Joe Biden

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon sáng ngày 23/1 đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Mỹ Jake Sullivan, thảo luận phương án hợp tác song phương.Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa quan chức an ninh hai nước kể từ sau khi Tổng thống Joe Biden chính thức nhậm chức.Trước đó, khi chủ trì cuộc họp toàn thể của Hội đồng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống vào ngày 21/1, Tổng thống Moon Jae-in đã nhấn mạnh phải đưa chiếc đồng hồ bán đảo Hàn Quốc "quay đều trở lại".Trong cuộc điện đàm trên, quan chức hai nước đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc, nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Đồng thời, hai bên cũng tái khẳng định về mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc.Đặc biệt, ông Sullivan nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục quan trọng trong hòa bình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cùng chia sẻ giá trị về chủ nghĩa dân chủ, pháp trị.Ông Suh Hoon và ông Sullivan cam kết sẽ đẩy mạnh, trao đổi hợp tác cả về các vấn đề nổi cộm toàn cầu như COVID-19, hồi phục kinh tế dựa trên nền tảng là quan hệ đồng minh song phương.Tổng thống Moon Jae-in gần đây đã chỉ định cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong, người từng phụ trách xúc tiến lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, làm ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao, qua đó thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều, liên Triều.Giới chuyên gia nhận định trong tuần này, đội ngũ ngoại giao hai nước sẽ sớm tiếp xúc, trao đổi nhằm xây dựng giải pháp cho vấn đề phi hạt nhân hóa.Đặc biệt, trong cuộc điện đàm lần này giữa quan chức an ninh hai nước, Seoul và Washington đều đồng tình về tầm quan trọng của trao đổi cấp thượng đỉnh, nên nhiều khả năng hai nước sẽ sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương.