837.000 lao động Hàn Quốc tạm nghỉ việc trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có 837.000 người tạm nghỉ việc, trong đó có 371.000 người tạm nghỉ việc do kinh doanh đình trệ, tạm dừng sản xuất.Người tạm nghỉ việc vẫn được phân loại là lao động có việc làm, tạm thời nghỉ việc với các lý do như ốm bệnh, tai nạn, nghỉ phép, đào tạo tập huấn, chăm sóc con nhỏ, mâu thuẫn với chủ sử dụng lao động, kinh doanh đình trệ hoặc tạm dừng sản xuất.Số người tạm nghỉ việc năm ngoái là mức cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1980. Số lao động tạm nghỉ việc lần đầu vượt ngưỡng 300.000 người vào năm 2004, sau đó liên tục ở ngưỡng 300.000 đến 400.000 người cho tới năm 2019, rồi tăng vọt lên ngưỡng 800.000 người vào năm ngoái, chủ yếu do đối tượng tạm nghỉ bởi kinh doanh đình trệ hoặc tạm dừng sản xuất tăng mạnh. Thông thường, đối tượng này chỉ dừng ở ngưỡng 40.000 đến 60.000 người, nhưng đã tăng vọt lên 371.000 người vào năm ngoái, mức cao kỷ lục, gấp 8 lần so với năm 2019 (48.000 người), chiếm 44,4%. Theo sau đó là lao động tạm nghỉ do nghỉ phép chiếm 32,2%, tạm nghỉ do ốm bệnh, tai nạn 13%, chăm sóc con nhỏ 7,8%.Trong số những lao động tạm nghỉ việc do đình trệ kinh doanh hoặc tạm dừng sản xuất vào năm ngoái, có 19,3% là lao động ngành y tế, dịch vụ xã hội (19,3%). Tiếp đến là lao động ngành dịch vụ giáo dục (14,8%), nhà hàng khách sạn (9,1%), chế tạo (9,1%), được phân tích là do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Xét theo độ tuổi, 39,5% là lao động ngoài 60 tuổi, sau đó tới lao động ngoài 50 tuổi (19,7%), ngoài 40 tuổi (17%), ngoài 30 tuổi (14,5%), từ 15-29 tuổi (9,3%).