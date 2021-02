Hàn Quốc quay lại nhóm “nước dân chủ đầy đủ” sau 5 năm

Photo : KBS News

Cơ quan phân tích kinh tế "Economist Intelligence Unit" (EIU) thuộc tạp chí The Economist (Anh) ngày 2/2 (giờ địa phương) đã công bố "Chỉ số dân chủ (DI) năm 2020”. Theo đó Hàn Quốc đạt 8,01/10 điểm, đứng thứ 23 thế giới.Chỉ số dân chủ của Hàn Quốc vẫn duy trì thứ hạng tương tự năm 2019, song điểm số đã tăng 0,01 điểm, được phân loại là "nước dân chủ đầy đủ" sau 5 năm liên tục thuộc nhóm “nước dân chủ khiếm khuyết".Kể từ năm 2006, EIU đã tiến hành đánh giá mức độ phát triển của chủ nghĩa dân chủ đối với 167 nước dựa trên 5 tiêu chí là "cơ chế bầu cử và chủ nghĩa đa nguyên", "chức năng của Chính phủ", "sự tham gia chính trị", "văn hóa chính trị", và "tự do của người dân".Ở hạng mục "cơ chế bầu cử và chủ nghĩa đa nguyên", Hàn Quốc được đánh giá cao nhất với 9,17 điểm, hạng mục “chức năng của Chính phủ” 8,21 điểm, "sự tham gia chính trị" 7,22 điểm, hạng mục "văn hóa chính trị" và "tự do của người dân" lần lượt được đánh giá 7,5 điểm và 7,94 điểm.Hàn Quốc thuộc nhóm "nước dân chủ đầy đủ" từ năm 2008, sau đó bị hạ xuống nhóm "nước dân chủ khiếm khuyết" từ năm 2015 đến năm 2019 rồi quay lại nhóm "nước dân chủ đầy đủ" trong năm 2020.Bắc Triều Tiên đạt số điểm bằng với năm trước là 1,08 điểm, xếp thứ hạng thấp nhất trong tổng số 167 nước thuộc đối tượng khảo sát.