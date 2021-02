Hàn Quốc thảo luận với các nước G7 phương án hợp tác khắc phục COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Hội nghị quan chức cấp cao (Hội nghị Sherpa) lần thứ nhất nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sắp tới đã được tổ chức trực tuyến vào ngày 3/2. Hàn Quốc được mời tham dự Hội nghị G7, diễn ra tại Cornwall (Anh) vào tháng 6 tới.Anh, nước Chủ tịch G7, lấy chủ đề Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay là "Tái thiết tốt đẹp hơn cho tất cả" (Build back better for all), đề xuất các nước đẩy mạnh hợp tác ở các lĩnh vực như y tế, biến đổi khí hậu, phát triển, hợp tác dân chủ liên quốc gia. Ngoài ra, London đề ra phương hướng thực hiện tầm nhìn thời đại hậu COVID-19 là bao trùm và bền vững cho cơ chế hợp tác G7.Tại cuộc họp trên, Đại sứ hợp tác quốc tế của Hàn Quốc tại Hội đồng G7 (gọi là "Sherpa") Choi Gyeong-rim đã giới thiệu về nỗ lực khắc phục COVID-19 và đối phó với biến đổi khí hậu của Seoul. Đặc biệt, ông Choi nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần mở rộng cơ chế hỗ trợ đa phương như Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) về mua chung và phân phối vắc-xin COVID-19, đẩy mạnh chức năng của Tổ chức y tế thế giới (WHO), duy trì và tăng cường chủ nghĩa thương mại tự do, đẩy mạnh quản trị không gian mạng nhằm đối phó với tin tức giả.