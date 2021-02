Bối cảnh Iran tuyên bố thả thuyền viên trên tàu Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Mặc dù Chính phủ Iran đã quyết định thả tất cả thuyền viên tàu Hankuk Chemi của Hàn Quốc mà nước này bắt giữ một tháng qua, nhưng không dễ dàng để tất cả các thuyền viên trở về nước ngay lập tức, bởi trên tàu vẫn cần duy trì nhân lực thiết yếu để quản lý tàu.Chính phủ Iran công bố việc phóng thích thuyền viên tàu Hankuk Chemi là bước đi trên phương diện nhân đạo. Tuy nhiên, nước này vẫn bắt giữ tàu và thuyền trưởng với lý do để điều tra về nghi ngờ tàu Hàn Quốc gây ô nhiễm biển.Ngoài thuyền trưởng, Iran tuyên bố thả ngay 15 thuyền viên gồm 4 thuyền viên Hàn Quốc. Tuy nhiên, để đảm bảo quản lý chiếc tàu có trọng tải 10.000 tấn cần tới những nhân lực thiết yếu. Phía công ty chủ tàu và gia đình các thuyền viên đang tiến hành thảo luận để quyết định sẽ để ai ở lại trên tàu.Một lý do chính khiến Iran công bố trả tự do các thuyền viên trên tàu Hàn Quốc được cho là bởi Chính phủ Hàn Quốc đã nhấn mạnh về việc giải quyết số tiền của Tehran đang bị các ngân hàng thương mại trong nước đóng băng.Hiện tại, Iran phải trả Liên hợp quốc khoản nợ khoảng16,1 triệu USD thì mới được khôi phục quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nước này đề xuất nộp số tiền này bằng khoản tiền 7 tỷ USD đang bị đóng băng tại ngân hàng Hàn Quốc. Hiện tại, quá trình thảo luận với Mỹ cũng đã kết thúc. Chính phủ Hàn Quốc nhận định một yếu tố khác tác động tới quyết định của Iran là việc xuất khẩu dược phẩm của Seoul sang Tehran đã tăng mạnh trong vòng hai tháng gần đây. Ngoài ra, có ý kiến nhận định do Chính phủ tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện ý định nối lại đàm phán hạt nhân với Iran, nên nước này kỳ vọng sẽ được Washington nới lỏng cấm vận.Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục hối thúc Iran thả sớm cả thuyền trưởng và tàu Hankuk Chemi.Trong một diễn biến liên quan, nhóm hỗ trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran chiều ngày 3/2 (giờ địa phương) đã lên tàu Hankuk Chemi, hiện đang neo gần cảng Shahid Rajaee, thành phố Bandar Abbas, và cuộc gặp kéo dài hai tiếng với các thuyền viên tàu.Đây là lần đầu tiên nhóm hỗ trợ của Đại sứ quán lên tàu và gặp toàn bộ thuyền viên kể từ sau khi tàu Hankuk Chemi bị lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ vào ngày 4/1. Các nhân viên đại sứ quán đã hỏi thăm ý định xuống tàu của các thuyền viên, điều kiện sinh hoạt trên tàu và tình hình tàu.Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-gon đã trực tiếp gọi điện cho thuyền trưởng, cho biết sẽ nỗ lực để phía Iran sớm thả thuyền trưởng và con tàu. Thuyền trưởng cho biết toàn bộ 20 thuyền viên vẫn khỏe mạnh, đồng thời cảm ơn nỗ lực của Chính phủ trong thời gian qua.