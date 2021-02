Photo : YONHAP News

Ngày 3/2 (giờ địa phương), Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) công bố danh sách đề cử Giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 78. Trong đó, phim điện ảnh "Minari" của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung là một trong 5 phim được đề cử ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất"."Minari" là một bộ phim Mỹ được sản xuất bởi hãng Plan B, công ty do tài tử Brad Pitt thành lập. Đây là tác phẩm tự truyện của đạo diễn gốc Hàn Lee Isaac Chung, kể về câu chuyện của một gia đình Hàn Quốc nhập cư vào Mỹ những năm 1980.Phim có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên người Hàn Quốc Youn Yuh-jung và Han Ye-ri, cùng nam diễn viên Steven Yeun, người từng vươn lên hàng ngôi sao sau sê-ri phim truyền hình được yêu thích "Xác sống" của Mỹ. Phần lớn lời thoại trong phim là bằng tiếng Hàn, lý do giải Quả cầu vàng xếp bộ phim này vào hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất".Phim Minari được lần đầu công bố tại Liên hoan phim Sundance của Mỹ vào năm ngoái, bắt đầu được giới điện ảnh chú ý sau khi thắng Giải thưởng của Ban giám khảo (Grand Jury Prize) và Giải thưởng do khán giả bình chọn (Audience Award) ở hạng mục phim điện ảnh Mỹ. Cho tới nay, phim đã càn quét hơn 50 giải thưởng, được truyền thông Mỹ kỳ vọng sẽ giành giải thưởng Quả cầu vàng ở nhiều hạng mục.Đặc biệt, nữ diễn viên Youn Yuh-jung đã giành được 20 giải thưởng, như giải diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, bà lại không được xướng tên trong danh sách đề cử ở giải Quả cầu vàng.Lễ trao giải Quả cầu vàng sẽ được tổ chức vào ngày 28/2 tới theo hình thức trực tuyến. Đây là một trong hai giải thưởng điện ảnh lớn của Mỹ, cùng với Giải Oscar.Trong năm ngoái, phim Ký sinh trùng (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho đã trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử giành giải thưởng "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" tại lễ trao giải Quả cầu vàng.