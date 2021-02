Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo luận tội thẩm phán Lim Seong-geun

Photo : KBS News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 4/2 đã thông qua dự thảo luận tội thẩm phán Lim Seong-geun. Đã có 288 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, trong đó có 179 phiếu thuận, 102 phiếu chống, 3 phiếu trắng và 4 phiếu không có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, một thẩm phán bị Quốc hội luận tội.Ông Lim bị dính líu tới vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, thời ông Yang Seung-tae giữ chức Chánh án Tòa án tối cao.Dự thảo luận tội do đảng Dân chủ đồng hành đóng vai trò khởi xướng, đã được 161 nghị sĩ ký tên đồng đề xuất lên Quốc hội vào ngày 2/2.Quốc hội sẽ trình dự thảo luận tội lên Tòa án Hiến pháp, chính thức bắt đầu quy trình xét xử luận tội. Nếu công nhận lý do luận tội mà Quốc hội đưa ra, Tòa án Hiến pháp sẽ ra quyết định bãi nhiệm ông này. Ông Lim sẽ không thể giữ vị trí công chức trong vòng 5 năm kể từ ngày bị tuyên án.Ông Lim Seong-geun hiện là thẩm phán cấp cao thuộc Tòa án thành phố Busan. Ông bị nghi ngờ đã can thiệp vào việc chỉnh sửa phán quyết của Tòa án trong vụ một cựu phóng viên của báo Sankei Nhật Bản bị khởi tố với cáo buộc làm tổn hại danh dự người khác khi viết bài báo về nghi ngờ 7 tiếng vắng mặt của cựu Tổng thống Park Geun-hye trong ngày xảy ra thảm họa chìm tàu Sewol năm 2014.Tòa sơ thẩm đã tuyên ông Lim vô tội, bác bỏ cáo buộc lạm dụng chức quyền của Viện Kiểm soát. Tuy nhiên, Tòa án công nhận ông Lim đã can thiệp vào vụ kiện cựu phóng viên Nhật Bản, vi phạm Hiến pháp.Trước đó, ngay sau khi chính giới đệ trình dự thảo luận tội, thẩm phán Lee đã viết lên mạng nội bộ của Tòa án, bày tỏ nghi ngờ rằng việc luận tội ông mang ý đồ không trong sạch, hòng khiến toàn bộ thẩm phán cả nước phải co rúm.