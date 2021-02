Chênh lệch giàu nghèo theo thu nhập tại Hàn Quốc gia tăng

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Yang Kyung-sook thuộc Ủy ban kế hoạch và tài chính tại Quốc hội ngày 4/2 đã công bố tài liệu “Tổng thu nhập năm 2019”. Theo đó, năm 2019, tổng thu nhập của 0,1% tầng lớp có thu nhập siêu cao (24.149 người) đạt 36.632,9 tỷ won (32,74 tỷ USD), thu nhập bình quân đầu người của tầng lớp này là hơn 1,51 tỷ won (1,3 triệu USD)/năm.Tổng thu nhập là tổng hợp các khoản thu từ lao động và các nguồn thu khác như thu nhập từ kinh doanh, hoạt động tài chính, cho thuê bất động sản.Năm 2019, tổng thu nhập của 0,1% tầng lớp có thu nhập siêu cao chiếm 4,19% tổng thu nhập quốc dân, cao hơn 0,04% so với số liệu năm 2018 và nhiều hơn tổng thu nhập của 26% tầng lớp thu nhập thấp (6,28 triệu người), tương đương 34.553,8 tỷ won (30,88 tỷ USD)/năm.1% tầng lớp thu nhập cao (241.494 người) có tổng thu nhập là 98.159 tỷ won (87,74 tỷ USD). Thu nhập bình quân đầu người trong tầng lớp này là 405,87 triệu won (362.772 USD)/năm.Thu nhập bình quân đầu người của nhóm thu nhập trung vị (từ 49% đến 50%), tương đương 241.494 người, là 25.080.000 won (22.408 USD)/năm. Thu nhập trung vị là mức thu nhập ở vị trí chính giữa trong thứ tự thu nhập của các hộ gia đình. Thu nhập bình quân đầu người của 0,1% tầng lớp thu nhập siêu cao và 1% tầng lớp thu nhập cao lần lượt nhiều gấp 60 lần và 16 lần so với tầng lớp thu nhập trung vị.Nếu so sánh tổng thu nhập theo nguồn thu nhập, thu nhập của tầng lớp thu nhập cao chủ yếu tập trung vào các khoản thu từ tài chính bao gồm cổ tức và lãi. Cụ thể, tỷ trọng thu nhập từ lao động của 0,1% tầng lớp thu nhập siêu cao là 2,05%, trong khi đó thu nhập từ cổ tức và lãi lần lượt là 47% và 17,43%.