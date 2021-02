Ngành đóng tàu Hàn Quốc trúng thầu sớm nhiều đơn hàng giá trị cao đầu năm

Photo : KBS News

Ngành đóng tàu Hàn Quốc ngày 4/2 cho biết Top 3 doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc là công ty đóng tàu và hải dương Korea, công ty công nghiệp nặng Samsung, công ty đóng tàu và hải dương Daewoo đã trúng thầu đơn đặt hàng đầu tiên sớm hơn nhiều so với năm ngoái, lượng đơn đặt hàng cũng tăng đáng kể.Công ty đóng tàu và hải dương Korea, công ty nắm giữ cổ phần mảng đóng tàu trong tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai nhận đơn đặt hàng đầu tiên 6 tàu container cỡ siêu lớn vào 5/1, chỉ trong tháng 1 trúng thầu tổng cộng 14 tàu, tổng quy mô hợp đồng đạt 1,42 tỷ USD, cao hơn gấp ba lần so với tháng 1 năm ngoái là 43 triệu USD (9 tàu). Nếu bao gồm gói thầu đạt được trong tháng 2, tổng quy mô hợp đồng đạt 1,54 tỷ USD.Công ty công nghiệp nặng Samsung cũng trúng thầu đơn đặt hàng một tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và hai tàu container cỡ lớn với tổng quy mô hợp đồng là 400 triệu USD. Tháng 1 năm 2020, công ty công nghiệp nặng Samsung không nhận được một đơn đặt hàng nào, cho đến cuối tháng 2 mới ký hợp đồng đóng ba tàu chở dầu từ mỏ dầu ngoài khơi (shuttle tanker).Công ty đóng tàu và hải dương Daewoo năm ngoái đã trúng gói thầu đầu tiên vào đầu tháng 2, nhưng giữa tháng 1 năm nay, công ty đã trúng thầu đơn đặt hàng hai tàu là tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tải trọng 91.000 m3 và tàu chở khí gas cỡ siêu lớn (VLGC). Nhiều khả năng công ty đóng tàu và hải dương Daewoo trúng thầu 10 tàu chở dầu thô cỡ siêu lớn (VLCC), tương đương tổng quy mô hợp đồng đạt 1.100 tỷ won (984 triệu USD).Có phân tích cho rằng ngành đóng tàu thế giới sẽ cải thiện đáng kể trong năm nay, đồng nghĩa với việc ngành đóng tàu Hàn Quốc được biết đến là ngành đóng tàu đứng đầu thế giới sẽ được hưởng lợi. Viện nghiên cứu kinh tế nước ngoài thuộc Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) dự đoán quy mô đơn đặt hàng của ngành đóng tàu trong nước năm nay sẽ tăng 23,1% so với năm ngoái, đạt 22,5 tỷ USD.