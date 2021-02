Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 80.000 ca

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 5/2, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng 370 ca so với một ngày trước, gồm 351 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tính đến nay đã lên tới 80.131 ca.Xét theo địa phương, thủ đô Seoul có 122 ca, tỉnh Gyeonggi 110 ca, thành phố Busan 33 ca, thành phố Incheon 25 ca, thành phố Daegu và Gwangju mỗi nơi 14 ca, tỉnh Nam Chungcheong 11 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 6 ca, tỉnh Gangwon 5 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 3 ca, đảo Jeju 2 ca.Số ca nhiễm có tình trạng nguy kịch giảm 11 ca, còn 200 ca. Thêm 11 ca tử vong do nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.459 ca.Tính đến 0 giờ ngày 5/2, số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần là 363 ca, nằm trong phạm vi có thể nới lỏng giãn cách xã hội từ mức 2,5 xuống mức 2. Chính phủ cho biết sẽ công bố quyết định có nới lỏng giãn cách xã hội hay không vào ngày 6/2.Trước đó, Chính phủ đã gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2,5 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 2 đối với các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập trên 5 người đến ngày 14/2.Trưởng Ban hoạch định chiến lược Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae giải thích Chính phủ hiện đang thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định có nới lỏng các biện pháp phòng dịch hay không, do hiện nay vẫn còn rất nhiều yếu tố rủi ro và những điểm cần xem xét.Ngoài ra, Chính phủ đang tiến hành các cuộc thảo luận công khai, lấy ý kiến chuyên gia và lắng nghe yêu cầu, đề xuất của các doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề khác nhau để thúc đẩy kế hoạch sửa đổi quy định giãn cách xã hội sau Tết Nguyên đán.