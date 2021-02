Trang Google tiếng Anh đưa thông tin sai lệch về nguồn gốc món kimchi của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Mạng lưới cơ quan tình nguyện Hàn Quốc (VANK) ngày 5/2 cho biết trang Google tiếng Anh đang giới thiệu nguồn gốc của món kimchi (Place of Origin) là từ Trung Quốc.Khi đánh từ khóa "kimchi" trên trang tìm kiếm Google tiếng Anh thì trong mục giải thích ở phía bên phải có nội dung ghi rằng: "Nơi xuất xứ: Trung Quốc" (Place of Origin: China). Ngoài ra, trong cửa sổ tìm kiếm, nếu đặt câu hỏi "Kimchi đến từ đâu?" (Where is kimchi from?) thì sẽ hiện ra câu trả lời là "Trung Quốc" (China). Trong khi đó, trang Google tiếng Hàn lại ghi nguồn gốc kimchi là từ Hàn Quốc.Mạng lưới cơ quan tình nguyện Hàn Quốc chỉ ra rằng đây là chứng cứ cho thấy nội dung sai lệch về kimchi giờ đây không còn chỉ dừng lại ở âm mưu của Bắc Kinh, biến món kimchi của Hàn Quốc thành một văn hóa Trung Quốc, mà đang lan rộng ra thế giới. Cơ quan này đã gửi thư kháng nghị lên trang web kháng nghị lớn nhất thế giới (www.change.org).