Quan chức tình báo Mỹ: “Lo ngại an ninh lớn nhất của Bắc Triều Tiên là vấn đề nội bộ”

Photo : YONHAP News

Ông Sydney Seiler, quan chức phụ trách về vấn đề Bắc Triều Tiên của Ủy ban tình báo quốc gia Mỹ (NIC) trực thuộc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (DNI) ngày 4/2 (giờ địa phương) cho rằng mối lo ngại an ninh lớn nhất của miền Bắc là áp lực thay đổi trong nội bộ chứ không phải Hàn Quốc hay Mỹ.Quan điểm trên của ông Sydney Seiler được đưa ra tại buổi hội thảo trực tuyến do trường Đại học Georgetown (Mỹ) tổ chức. Ông nhận định vấn đề khó khăn nhất khi Washington đối phó với Bình nhưỡng là hiểu được miền Bắc đang phải đối mặt với mối đe dọa nào khiến nước này thúc đẩy chương trình hạt nhân.Ông Seiler cho biết thêm việc Mỹ liên tục gọi Bắc Triều Tiên là mối đe dọa hạt nhân là căn cứ và lý do chính đáng để miền Bắc đi theo con đường này, song Washington cũng cần xét đến tình hình nội bộ chính quyền Bình Nhưỡng.Quan chức Mỹ phân tích mối quan tâm về vấn đề an ninh lớn nhất của miền Bắc không phải là các cuộc tấn công từ Hàn Quốc hay Mỹ, mà là những áp lực thay đổi trong nội bộ khiến hệ thống điều hành của nước này bị suy yếu, dẫn đến nguy cơ thế lực bên ngoài có thể có cơ hội can thiệp vào. Do đó, điều mà miền Bắc thực sự cần không hẳn là được đảm bảo an toàn. Điều kiện để cân nhắc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là để nước này không phải đối mặt với lo sợ suy yếu hệ thống chính quyền.Ông Seiler nhận xét Mỹ có thể làm rất nhiều như cho Bắc Triều Tiên như đảm bảo thể chế, tuyên bố chấm dứt chiến tranh, hỗ trợ kinh tế, xây dựng lò phản ứng nước nhẹ, song những chính sách ưu đãi này không thể giải quyết được cốt lõi của vấn đề nên không có sức hấp dẫn đối với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.Ông Seiler một lần nữa nhấn mạnh việc đảm bảo ổn định hệ thống cầm quyền của Bắc Triều Tiên sẽ rất khó khăn nếu nước này không tự thay đổi theo phương thức vì một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân, đồng thời cho rằng cơ hội để Chủ tịch Kim thay đổi vẫn luôn rộng mở.