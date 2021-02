Photo : YONHAP News

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 5/2 cho biết Ủy ban thẩm định dược phẩm trung ương ngày 4/2 đã tổ chức cuộc họp để tư vấn cho MFDS về tính an toàn và hiệu quả vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca (Anh).Ủy ban nêu ý kiến tư vấn là MFDS có thể cấp phép vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca, với điều kiện là hãng phải nộp các kết quả lâm sàng đang tiến hành. Tuy nhiên, Ủy ban khuyến cáo nên thảo luận tiếp tại Ủy ban tư vấn tiêm chủng về việc có tiêm vắc-xin cho người trên 65 tuổi hay không.Ủy ban này cho biết châu Âu đang quy định độ tuổi tiêm vắc-xin là người trên 18 tuổi, nhưng khuyến cáo phải quyết định thận trọng khi sử dụng vắc-xin với người cao tuổi do chưa có tài liệu về hiệu quả tiêm phòng với người trên 65 tuổi. Ủy ban cũng khuyến cáo về việc nộp tài liệu phân tích kết quả lâm sàng đang được tiến hành tại Mỹ.Về tính an toàn của vắc-xin, ủy ban nhận định độ an toàn của vắc-xin ở trong mức cho phép. Tuy nhiên, sau khi cấp phép, cần quan sát thêm các triệu chứng bất thường liên quan tới hệ thần kinh, bao gồm cả viêm tủy ngang.Ủy ban khuyến nghị không tiêm phòng vắc-xin cho phụ nữ đang mai thai. Với phụ nữ đang cho con bú, do chưa rõ vắc-xin có tiết ra theo sữa mẹ hay không, nên phải ghi chú nội dung này vào hạng mục chú ý khi sử dụng một.MFDS dự kiến sẽ tổng hợp khuyến nghị trên để đưa ra quyết định có cấp phép cho vắc-xin của hãng dược Anh hay không tại cuộc họp của Ủy ban kiểm tra cuối cùng.