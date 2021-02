Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 5/2 đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực ứng cử viên Ngoại trưởng Chung Eui-yong.Ông Chung nhấn mạnh Seoul và Washington phải tiếp tục triển khai tập trận chung ở mức thích hợp, nhằm duy trì trạng thái phòng thủ liên quân. Tuy nhiên, việc diễn tập quy mô lớn sẽ ẩn chứa nhiều hàm ý tới tình hình bán đảo Hàn Quốc, nên Seoul đang thảo luận hết sức chặt chẽ với Washington. Phát biểu này cho thấy ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng cần phải xem xét tới khía cạnh là việc diễn tập chung quy mô lớn với Mỹ có thể kích động tới Bắc Triều Tiên, khiến tình hình bán đảo Hàn Quốc trở nên bất ổn.Ngoài việc cân nhắc tới quan hệ liên Triều, ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao đồng tình rằng việc thu hẹp quy mô tập trận là bất khả kháng do tình hình dịch COVID-19.Ông Chung kỳ vọng Chính phủ mới của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không mất quá nhiều thời gian để xem xét về chính sách với Bắc Triều Tiên. Do Washington đã bày tỏ lập trường ưu tiên xem xét ý kiến của Seoul trong quá trình này, nên đây là một tín hiệu tích cực.Ứng cử viên Ngoại trưởng cho biết sẽ tiếp tục thuyết phục Bình Nhưỡng nối lại đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều thông qua các kênh trao đổi hiện có. Ông sẽ tập trung nỗ lực ngoại giao, thiết lập nền tảng nhằm đạt được tiến triển phi hạt nhân hóa một cách thực chất bằng việc sớm nối lại đối thoại Mỹ-Triều, dựa trên chiến lược đã nhất trí với Chính phủ mới của Mỹ.Cùng với đó, ứng cử viên Ngoại trưởng cho biết sẽ xúc tiến sớm giao lưu cấp cao, trong đó có cấp thượng đỉnh, với Chính phủ Joe Biden, hình thành sự tin tưởng và đồng tình về mặt chính sách, tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu trong các vấn đề như an ninh y tế, biến đổi khí hậu; củng cố vững chắc quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, phát triển thành mối quan hệ đồng minh toàn diện, đôi bên cùng có lợi.