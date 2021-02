“Hàn Quốc vẫn còn nhiều nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19”

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc nhận định xu hướng lây nhiễm COVID-19 trong nước phần lớn đã được kiểm soát song người dân vẫn cần tuân thủ các quy định phòng dịch bởi vẫn còn các yếu tố rủi ro.Cơ quan phòng dịch cho biết các yếu tố rủi ro trong tình hình hiện nay có thể kể đến như việc xuất hiện các ca tái lây nhiễm và nguy cơ lây lan virus biến thể. Ngoài ra, cơ quan phòng dịch cũng không loại trừ khả năng một đợt tái bùng phát dịch có thể xảy ra trong tháng 3, tháng 4 do người dân chủ quan trước kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc-xin vào tháng sau.Trong khi đó, theo kết quả khảo sát năm ngoái, tỷ lệ hình thành kháng thể COVID-19 của người dân Hàn Quốc thấp hơn so với các nước khác. Năm ngoái, cơ quan phòng dịch đã tiến hành kiểm tra 5.284 người tham gia đợt khảo sát sức khỏe và dinh dưỡng người dân. Kết quả cho thấy chỉ 5 người trong số này có kháng thể COVID-19, tương đương 0,09%, trong khi tỷ lệ hình thành kháng thể ở các nước khác là dưới 10%, nguyên nhân được phân tích là do tỷ lệ bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong nước thấp nhờ các hiệu quả của các biện pháp phòng dịch.Chính phủ nhấn mạnh việc duy trì giãn cách xã hội là không thể tránh khỏi khi chưa thình thành miễn dịch cộng đồng. Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 4/2, Thủ tướng Chung Sye-kyun chỉ thị các ban ngành hữu quan thiết lập tiêu chuẩn phòng dịch mới với sự tham gia của người dân, lắng nghe yêu cầu từ các doanh nghiệp ở những ngành nghề khác nhau, tiếp nhận những đề xuất hợp lý.