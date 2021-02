Xuất khẩu mặt hàng nước sốt Hàn Quốc năm 2020 cao kỷ lục

Photo : Getty Images Bank

Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) ngày 5/2 đã công bố “Báo cáo phân tích trí tuệ nhân tạo (AI) về sản phẩm triển vọng với mặt hàng nước sốt”. Theo đó, năm 2020 kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nước sốt của Hàn Quốc đạt 301,72 triệu USD, cao kỷ lục và tăng 25,8% so với năm 2019. Xuất khẩu các mặt hàng nước sốt liên tục tăng trưởng ở mức 8% đến 11% kể từ sau năm 2016.Theo từng hạng mục, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nước sốt khác bao gồm sốt gà, sốt topokki, sốt thịt nướng, sốt gà cay đạt 167 triệu USD, tăng 33,6% so với năm 2019 và chiếm tỷ trọng 55,5% xuất khẩu tất cả các loại sốt. Kim ngạch xuất khẩu sốt tương ớt đạt 50 triệu USD, tăng 35,2% so với một năm trước, chiếm tỷ trọng 16,9% so với kim ngạch xuất khẩu toàn bộ các loại sốt.Báo cáo giải thích dịch COVID-19 bùng phát khiến người dân có xu hướng tự nấu ăn ở nhà và làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) khiến nhu cầu về các loại nước sốt Hàn Quốc gia tăng.Viện nghiên cứu thương mại quốc tế đã ứng dụng công nghệ AI đánh giá 9 chỉ số của các quốc gia như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dân số và tốc độ tăng thu nhập để phân tích thị trường tiềm năng về xuất khẩu mặt hàng nước sốt của Hàn Quốc. Kết quả, Trung Quốc là nước đứng đầu (84,1 điểm), theo sau là Mỹ (81,6 điểm) và Nga (80,8 điểm).Đến nay, các loại sốt Hàn Quốc xuất khẩu đến Mỹ nhiều nhất, sau đó là Trung Quốc. Năm 2016, thị phần mặt hàng nước sốt Hàn Quốc tại Trung Quốc là 14,9%, tăng lên thành 24,9% trong năm ngoái, đứng đầu thị trường nước sốt tại nước đông dân nhất thế giới.