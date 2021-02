Thặng dư cán cân vãng lai Hàn Quốc năm 2020 tăng hơn 26%

Photo : YONHAP News

Theo thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 5/2, trong tháng 12 năm ngoái, cán cân vãng lai của Hàn Quốc đạt thặng dư 11,51 tỷ USD, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ một năm trước, xu hướng thặng dư 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 5.Theo đó, thặng dư cán cân vãng lai năm 2020 đạt 75,28 tỷ USD, tăng 15,6 tỷ USD (26,14%) so với năm 2019 (59,68 tỷ USD).Trong tháng 12, thăng dư cán cân hàng hóa, tức chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa đạt 10,5 tỷ USD, tăng 4,9 tỷ USD so với cùng kỳ một năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 52,59 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019; kim ngạch nhập khẩu đạt 42,09 tỷ USD, tương tự một năm trước.Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc đạt 516,6 tỷ USD, giảm 7,2% so với năm 2019; kim ngạch nhập khẩu đạt 434,66 tỷ USD, giảm 8,8%.Tháng 12 năm 2020, cán cân dịch vụ thâm hụt 530 triệu USD, song quy mô thâm hụt giảm 2,07 tỷ USD so với cùng kỳ một năm trước. Đặc biệt thâm hụt cán cân du lịch là 580 triệu USD, quy mô thâm hụt giảm 570 triệu USD so với tháng 12 năm 2019. Nguyên nhân là do số lượng người ra nước ngoài giảm 96% so cùng kỳ một năm trước.Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) đạt 2,19 tỷ USD, giảm 370 triệu USD so với cùng kỳ năm 2019 do thu nhập từ cổ tức giảm.Giá trị tài sản ròng (tài sản trừ đi nợ) đo lường dòng vốn ra vào, tăng 8,5 tỷ USD trong tháng 12. Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 4,97 tỷ USD, trong khi đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc giảm 2,5 tỷ USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 9,6 tỷ USD, song đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm 4,7 tỷ USD.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn tăng 77,12 tỷ USD trong năm 2020.