Hàn Quốc ghi nhận 403 ca nhiễm COVID-19 mới ngày 12/2

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 12/2, Hàn Quốc ghi nhận 82.837 ca nhiễm COVID-19, tăng thêm 403 so với số liệu một ngày trước, gồm 384 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán (11/2), ít hơn 101 ca so với ngày hôm trước (504 ca).Trong một tuần trở lại đây (6-12/2), sau khi duy trì ở mốc trên 300 ca/ngày, số ca nhiễm giảm xuống 288 ca, rồi lại tăng liên tục 303 ca, 444 ca, 504 ca ba ngày liên tiếp, sau đó quay trở lại mốc 400 ca.Số ca nhiễm giảm so với một ngày trước được phân tích một phần là do số mẫu xét nghiệm trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đám giảm. Trong ngày 11/2, số mẫu xét nghiệm tại trạm xét nghiệm lưu động tạm thời là 23.361 mẫu, ít hơn 16.624 mẫu so với ngày 10/2 (39.985 mẫu). Tỷ lệ dương tính với COVID-19 là 1,73%, tương đương 403 mẫu trên tổng số 23.361 mẫu. Tính đến nay, Hàn Quốc đã xét nghiệm tổng cộng 6.093.369 mẫu, trong đó 5.929.617 mẫu cho kết quả âm tính và 80.861 mẫu dương tính với COVID-19.Xét theo địa phương, 77,9% số ca nhiễm mới phát sinh tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận, với thành phố Seoul 155 ca, tỉnh Gyeonggi 103 ca, thành phố Incheon 41 ca. Các địa phương còn lại ghi nhận tổng cộng 85 ca. Trong đó, thành phố Busan 25 ca, thành phố Daegu 11 ca, tỉnh Nam Chungcheong 10 ca, thành phố Gwangju, tỉnh Gangwon và tỉnh Bắc Chungcheong mỗi nơi 6 ca, tỉnh Nam Jeolla, Bắc Gyeongsang, Nam Gyeongsang và đảo Jeju mỗi nơi 4 ca, thành phố Sejong, tỉnh Bắc Jeolla mỗi nơi 2 ca, thành phố Daejeon 1 ca.Số ca nhiễm có tình trạng bệnh nặng giảm 9 ca, còn 161 ca. Thêm 11 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.507 ca, tỷ lệ tử vong 1,82%.Thêm 298 ca được gỡ bỏ cách ly, tổng số ca được gỡ bỏ cách ly đến nay đạt 72.936 ca. Số ca đang điều trị cách ly là 8.394 ca, tăng thêm 94 ca.Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ hôm 11/2, Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 80 ca nhiễm biến thể virus COVID-19, gồm 58 ca là người Hàn Quốc, 22 ca người nước ngoài. Theo đó, bắt đầu từ ngày 22/2, cơ quan phòng dịch sẽ tăng cường các biện pháp kiểm dịch đối với 54 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Phi, bao gồm Nam Phi.Trong một tin liên quan, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương dự kiến sẽ mở cuộc họp ngày 13/2 để quyết định về việc điều chỉnh lại hệ thống giãn cách xã hội và các biện pháp phòng dịch liên quan bao gồm lệnh cấm tụ tập trên 5 người và quy định dừng hoạt động kinh doanh sau 9 giờ tối tại Seoul và địa phương lân cận thủ đô, 10 giờ tại các địa phương còn lại. Phương án sửa đổi dự kiến sẽ được công bố vào 11 giờ sáng cùng ngày tại buổi họp báo của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.