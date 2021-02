KCNA: “Tổng bí thư Kim Jong-un chỉ trích gay gắt nhiều ban, ngành”

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/2 đưa tin tại Hội nghị toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII diễn ra từ ngày 8-11/2, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ trích gay gắt công tác hoạt động của nhiều ban, ngành.Tổng bí thư Kim Jong-un chỉ ra rằng các mục tiêu đề ra trong năm nay của các ban ngành không khác gì nhiều so với năm ngoái, đồng thời chỉ trích các quan chức không làm tốt vai trò chỉ đạo, dẫn dắt mà chỉ áp dụng một cách máy móc số liệu đề xuất từ các tỉnh, lập ra bản kế hoạch không có tính khả thi, hạ thấp tầm quan trọng của những nhiệm nhất định phải thực thi.Cụ thể, Tổng bí thư Kim Jong-un phê bình ngành nông nghiệp đã nâng mục tiêu sản xuất ngũ cốc lương thực trong khi vật tư nông nghiệp khó đảm bảo, điều này sẽ dẫn đến tình trạng báo cáo khống, quan liêu. Còn trong ngành điện lực, ông Kim chỉ ra rằng ngày này đã đưa ra kế hoạch sản xuất điện năm nay thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn dù thừa nhận là tình trạng khó khăn trong việc cung cấp điện khiến các hoạt động sản xuất ở các mỏ than và khoán sản bị tạm dừng. Nhà lãnh đạo Kim cũng chỉ trích việc các ban, ngành xúc tiến tự lực cánh sinh trong khi các cơ sở hạ tầng, tài nguyên quốc gia không đảm bảo.Trong bối cảnh này, Chủ tịch Kim Jong-un đã cách chức Bộ trưởng kinh tế Kim Doo-il mới nhậm chức trong tháng trước, bổ nhiệm mới ông Bí thư đảng Lao động O Su-yong vào vị trí này để thay thế.Ngoài ra, KCNA đưa tin Tổng bí thư Kim cho biết không thể để những tư tương không tích cực, bảo vệ bản thân xâm hại lại đến lợi ích của quốc gia và nhân dân, cũng như làm ảnh hưởng tới công tác triển khai các quyết định, nhiệm vụ đảng đã đề ra. Qua đó, ông Kim tuyên bố sẽ dùng đến quyền lực của đảng, luật pháp và quân đội để xử lý kiên quyết những trường hợp này.Tổng bí thư Kim nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là Chính phủ và các cơ quan phụ trách kinh tế nên thoát khỏi thói quen đổ lỗi cho tình trạng tồi tệ, phàn nàn, thiếu trách nhiệm, thay vào đó là khôi phục lại năng lực bộ máy tổ chức, bắt tay vào thực hiện các chiến dịch khắc phục những khó khăn và trở ngại trong kinh tế hiện nay.KCNA cũng chỉ ra rằng nhà lãnh đạo miền Bắc đã kêu gọi các quan chức quét sạch "các hành vi chống chủ nghĩa xã hội, phi xã hội chủ nghĩa". Đặc biệt, ông Kim nhấn mạnh yêu cầu các tổ chức Đảng từ cấp trung ương đến địa phương phải thực hiện công tác đấu tranh mạnh mẽ, nhằm khắc phục tình trạng lạm quyền, quan liêu, sai phạm, tham nhũng trong cán bộ, cũng như loại bỏ dứt điểm những kẻ dung túng, tiếp tay cho những hành vi chống chủ nghĩa xã hội và phi xã hội chủ nghĩa.Trong Hội nghị toàn thể của đảng lần này, Bắc Triều Tiên không đưa ra thông điệp đặc biệt nào liên quan đến vấn đề đối ngoại nói chung và với Hàn Quốc nói riêng.