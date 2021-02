Photo : YONHAP News

Trong thời gian tới, khi điền vào bản danh sách ra vào các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê nhằm phòng dịch COVID-19, người dân Hàn Quốc có thể dùng "mã an tâm cá nhân" thay cho số điện thoại di động.Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân và Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương Hàn Quốc ngày 18/2 công bố bắt đầu áp dụng "mã an tâm cá nhân" từ 19/2. Mã an tâm cá nhân được áp dụng nhằm ngăn chặn trường hợp số điện thoại của người dân bị rò rỉ, lạm dụng vào mục đích khác khi người dân điền thông tin cá nhân vào bản danh sách ra vào một cơ sở nào đó.Mã này bao gồm 6 ký tự, 4 chữ số và 2 chữ cái, được chuyển đổi ngẫu nhiên theo số điện thoại di động của từng người. Người khác sẽ không thể liên lạc tới cá nhân đó bằng mã an tâm cá nhân.Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân cho biết nếu phát sinh ca nhiễm COVID-19 thì chỉ có cơ quan phòng dịch mới có thể chuyển đổi mã cá nhân này sang số điện thoại di động để tiến hành công tác điều tra dịch tễ.Để sử dụng mã an tâm cá nhân, người dân chỉ cần mở màn hình có mã QR ở các trang Naver, Kakao, Pass là có thể kiểm tra 6 ký tự của bản thân. Mỗi người chỉ có một mã duy nhất, có thể sử dụng cho tới khi dịch COVID-19 chấm dứt.Chủ tịch Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân cho biết biện pháp lần này sẽ góp phần giải tỏa lo ngại rò rỉ, lạm dụng thông tin cá nhân trong thời gian dịch COVID-19 kéo dài.Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Jung Eun-kyeong cam kết sẽ khai thác dữ liệu một cách an toàn dựa trên mã an tâm cá nhân để cải tiến hệ thống hỗ trợ điều tra dịch tễ, đảm bảo công tác điều tra dịch tễ diễn ra một cách nhanh chóng, chính xác.