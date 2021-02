Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 500 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 19/2, Hàn Quốc ghi nhận 561 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 533 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 28 ca nhập ngoại. Tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng lên thành 86.128 người.Số ca nhiễm mới đã giảm xuống mốc 500 ca sau hai ngày ở ngưỡng 600 ngày. Số ca nhiễm mới bình quân trong vòng một tuần qua (13-19/2) là 445 ca/ngày, tương đương tiêu chuẩn giãn cách xã hội mức 2,5.Theo khu vực, tỉnh Gyeonggi ghi nhận 182 ca, thủ đô Seoul 177 ca, thành phố Incheon 37 ca. Số ca nhiễm ở Seoul và hai địa phương lân cận là 396 ca, chiếm 74% tổng số ca nhiễm mới trên cả nước. Một số địa phương khác ghi nhận nhiều ca nhiễm như tỉnh Bắc Gyeongsang 22 ca, tỉnh Nam Chungcheong 21 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 18 ca.Số bệnh nhân nguy kịch giảm 8 người, còn 153 người, tiếp tục xu hướng giảm. Thêm 6 ca tử vong, nâng tổng ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1.550 ca, tỷ lệ tử vong là 1,8%.Trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 19/2, Thủ tướng Chung Sye-kyun đề cập tới vụ lây nhiễm tập thể ở một nhà máy sản xuất thuộc tỉnh Gyeonggi đã ghi nhận 110 ca nhiễm, chiếm hai phần ba tổng nhân viên. Trong đó, nhiều ca nhiễm mới là lao động người nước ngoài, cùng sống tại ký túc xá. Phần lớn lao động người nước ngoài đang cư trú trái phép trong nước. Do đó, Chính phủ quyết định tiến hành rà soát phòng dịch với đối tượng là người nước ngoài trong các khu công nghiệp ở Seoul và địa phương lân cận thủ đô.Ngoài ra, Chính phủ đề nghị người nước ngoài cư trú trái phép tích cực đi xét nghiệm, không cần phải lo lắng về việc bị giám sát, hay trục xuất. Các chủ sử dụng lao động cần lưu ý điều này để yêu cầu người lao động nước ngoài đi xét nghiệm COVID-19 ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn về thông tin dịch bệnh, quy tắc phòng dịch bằng 16 ngôn ngữ thông qua các cộng đồng người nước ngoài tại Hàn Quốc và Đại sứ quán các nước.