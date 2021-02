Hàn Quốc diễn tập vận chuyển vắc-xin COVID-19 lần hai

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/2 công bố tiến hành diễn tập mô phỏng quá trình vận chuyển an toàn vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca (Anh) đến các trung tâm y tế.Vắc-xin AstraZeneca đang được sản xuất tại nhà máy của hãng Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) ở thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang) theo hợp đồng ủy thác sản xuất. Vắc-xin này sẽ được xuất khỏi nhà máy vào ngày 24/2 tới.Trước tiên, Chính phủ sẽ gửi vắc-xin tới trung tâm phân phối hàng hóa ở thành phố Icheon (tỉnh Gyeonggi), sau đó chia nhỏ để vận chuyển tới các trung tâm y tế trên toàn quốc.Lần này, Chính phủ tiến hành diễn tập toàn bộ quá trình vận chuyển vắc-xin tới 25 trung tâm y tế, trong đó bao gồm cả các khu vực hải đảo như đảo Jeju, đảo Ulleung.Một quan chức Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết thông thường, vắc-xin được vận chuyển ra đảo bằng tàu, nhưng trong đợt diễn tập lần này, máy bay vận tải quân sự C-130 được huy động với giả định tình huống thời tiết xấu.Đợt diễn tập do Bộ Quốc phòng chủ quản, với sự tham gia của Cơ quan quản lý dịch bệnh, Bộ Địa chính và giao thông, Cơ quan Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy, cơ quan tiêm chủng ở các địa phương, công ty phân phối.Trước đó, vào ngày 3/2, Chính phủ cũng đã diễn tập lần một, dỡ vắc-xin từ máy bay ngay sau khi máy bay hạ cánh, vận chuyển an toàn tới các trung tâm phân phối hàng hóa bảo quản ở nhiệt độ siêu thấp, rồi chuyển tới các cơ quan tiêm chủng.Khác với vắc-xin của hãng dược Pfizer và Moderna (Mỹ) phải bảo quản ở nhiệt độ siêu thấp, vắc-xin của hãng dược Anh chỉ cần bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2-8 độ C.Vắc-xin của AstraZeneca là vắc-xin COVID-19 đầu tiên được phê chuẩn sử dụng tại Hàn Quốc, ưu tiên tiêm cho đối tượng là người dưới 65 tuổi cư trú và làm việc tại các viện dưỡng lão, bệnh viên tâm thần, trung tâm phục hồi chức năng trên toàn quốc từ ngày 26/2 tới.