Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về bất ổn chính trị ở Myanmar

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/2 đã mở cuộc họp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon.Các ủy viên thường trực NSC bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh chính trị tại Myanmar, đồng thời nhấn mạnh sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để khôi phục trật tự nền chính trị lập hiến của quốc gia Đông Nam Á này theo hướng hòa bình, dựa trên nguyên tắc dân chủ và hợp pháp.Cùng với đó NSC cam kết sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ an toàn cho công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước sở tại. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc bày tỏ lo ngại chính thức về vụ đảo chính quân sự ở Myanmar ở cấp Hội đồng an ninh quốc gia.Bên cạnh đó, Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia cũng cho biết sẽ tăng cường trao đổi với các nước liên quan để quản lý ổn định tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Chính phủ mới của Mỹ nhằm thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của hai bên.