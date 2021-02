Tổng thống Hàn Quốc thảo luận với đảng cầm quyền về gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/2 đã có buổi tọa đàm với ban lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, trong đó có Chủ tịch đảng Lee Nak-yon.Tại đây, Tổng thống đánh giá thiệt hại đo dịch COVID-19 đang ngày càng nặng nề hơn do dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, Chính phủ cần mở rộng tối đa quy mô và mức hỗ trợ cho người dân nhằm khắc phục thiệt hại từ đại dịch.Hiện tại, Chính phủ và đảng cầm quyền đang bất đồng ý kiến về phương thức gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4. Về điều này, Tổng thống cho biết Chính phủ sẽ tích cực trao đổi với đảng cầm quyền để có thể đưa ra phương án hỗ trợ thiệt hại toàn diện nhất. Ngoài ra, Tổng thống đề nghị đảng cầm quyền cũng nên cân nhắc tới điều kiện ngân sách.Về phần mình, Chủ tịch Lee Nak-yon cho biết đảng Dân chủ đồng hành sẽ tiếp tục thảo luận với Chính phủ về phương án hỗ trợ thiệt hại. Ông Lee đề xuất sau khi dịch bệnh được kiểm soát, việc hỗ trợ nhằm an ủi người dân, ổn định tiêu dùng là điều hết sức quan trọng.Mặt khác, Tổng thống đánh giá cao vai trò của đảng cầm quyền trong việc lập chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại dịch COVID-19 trong thời gian qua, cũng như thành quả phối hợp giữa Chính phủ, Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền. Ông Moon nhấn mạnh thời điểm hiện tại là lúc ban lãnh đạo đảng cầm quyền phải đoàn kết nội bộ, tích cực thảo luận và phối hợp một cách ổn định với Chính phủ và Phủ Tổng thống.Tổng thống bày tỏ cảm ơn ông Lee Nak-yon đã lãnh đạo hiệu quả đảng cầm quyền, đặc biệt là việc ông Lee gần đây đã đề ra tầm nhìn về hệ thống phúc lợi mới, đóng vai trò chủ đạo, khởi xướng ba dự luật liên quan tới dịch COVID-19, nhằm giải tỏa sự bất bình đẳng trong xã hội do đại dịch gây ra.