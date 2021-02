Hàn Quốc ghi nhận 396 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 25/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 396 ca nhiễm COVID-19, gồm 369 ca nhiễm cộng đồng và 27 ca ngoại nhập, nâng tổng số ca nhiễm lên 88.516 ca.Xét theo khu vực, tỉnh Gyeonggi phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 132 ca, thủ đô Seoul 114 ca và thành phố Incheon 22 ca.Trong cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhận định tuy làn sóng lây nhiễm lần ba đang bước qua giai đoạn đỉnh dịch, song tình hình hiện nay vẫn chưa an toàn. Do đó, sau khi cân nhắc tình hình hiện tại, ngày 26/2, Chính phủ sẽ quyết định tiêu chẩn phòng dịch áp dụng bắt đầu từ tuần sau.Về việc tiêm chủng vắc-xin từ ngày 26/2, Thủ tướng Chung giải thích một số nước đã tiến hành tiêm chủng nhưng tình hình dịch bệnh thêm nghiêm trọng là do lơ là công tác phòng dịch, nên kêu gọi người dân hãy theo dõi tình hình tiêm chủng dựa trên những căn cứ khoa học thực tế.Trước việc một số tổ chức thông báo sẽ biểu tình trong ngày kỷ niệm Phong trào kháng Nhật giành độc lập (1/3/1919), Cơ quan Cảnh sát và chính quyền thành phố Seoul sẽ đối phó nghiêm với các hành vi vi phạm pháp luật khi tiến hành biểu tình, không để đây trở thành nguyên nhân tái bùng phát dịch COVID-19.