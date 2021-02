Tổng thống Mỹ chỉ thị xem xét mạng lưới cung cấp 4 mặt hàng trọng tâm

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/2 (giờ địa phương) đã ký tên vào Sắc lệnh hành chính về việc xem xét trong vòng 100 ngày chuỗi cung cấp 4 mặt hàng trọng tâm là chíp bán dẫn, pin dung lượng lớn dùng cho ô tô điện, đất hiếm và dược phẩm.Một điểm chung là Mỹ đang gặp khó khăn về cung cầu các mặt hàng này tại mạng lưới cung cấp quốc tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dây chuyền sản xuất của các công ty ô tô Mỹ đã bị dừng hoạt động do thiếu chíp bán dẫn dùng cho ô tô, hay thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) đã bị thiếu trầm trọng do mặt hàng này phụ thuộc một nửa vào nhập khẩu. Trong khi đó, tỷ trọng nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc ở mức cao, Washington lo ngại Bắc Kinh có thể hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong bối cảnh mâu thuẫn Mỹ-Trung. Nhà Trắng cho biết Mỹ là quốc gia xuất khẩu ròng ô tô điện, nhưng không phải là nước đóng vai trò chủ đạo trong chuỗi sản xuất pin.Trong Sắc lệnh hành chính trên còn có nội dung xem xét lại trong vòng một năm mạng lưới cung cấp 6 ngành công nghiệp là quốc phòng, y tế, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng, vận tải, nông sản và thực phẩm.Dự kiến trong quá trình xem xét 100 ngày, Mỹ sẽ nỗ lực ngăn chặn sự nổi lên của Trung Quốc về mặt công nghệ, và mức độ phụ thuộc vào Bắc Kinh đối với 4 mặt hàng trọng tâm.Giới phân tích đánh giá Sắc lệnh hành chính lần này của ông Biden đã cụ thể hóa ý tưởng kìm hãm Trung Quốc thông qua cạnh tranh công nghệ thay vì phương thức "cuộc chiến thuế quan" của cựu Tổng thống Donald Trump.Công nghệ về chíp bán dẫn và pin ô tô của Trung Quốc đang ngày càng phát triển. Trong khi đó, Washington phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dược phẩm và đất hiếm từ Bắc Kinh. Do vậy, trong thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Mỹ phải xem xét vấn đề này dưới quan điểm an ninh, không chỉ đơn thuần về cung cầu.Mặt khác, Hàn Quốc là cường quốc thế giới ở lĩnh vực chíp nhớ, nhưng đang cạnh tranh công nghệ quyết liệt với Nhật Bản và Trung Quốc trên thị trường thế giới ở lĩnh vực pin ô tô.Nếu Chính phủ Biden tập trung xem xét theo hướng giảm mức độ phụ thuộc 4 mặt hàng trên vào Trung Quốc, mở rộng và đẩy mạnh mạng lưới cung cấp thông qua các đồng minh, thì Hàn Quốc sẽ được hưởng lợi từ điều này.Ngược lại, cũng có thể Chính phủ Mỹ đặt trọng tâm vào việc tăng cường sản xuất trong nước, bồi dưỡng doanh nghiệp nội địa, thu hút doanh nghiệp nước ngoài.