Ứng cử viên Giám đốc CIA gọi Trung Quốc, Bắc Triều Tiên là quốc gia đe dọa an ninh

Photo : YONHAP News

Tại phiên phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực ứng cử viên tại Thượng viện Mỹ ngày 24/2 (giờ địa phương), ứng cử viên Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns gọi 4 nước, trong đó có Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, là quốc gia đe dọa an ninh.Đầu tiên, ứng cử viên William Burns gọi Trung Quốc là thử thách lớn nhất về mặt địa chính trị. Lấy đơn cử về một số vụ việc cụ thể như quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề nhân quyền, ứng cử viên Burns nhận định Bắc Kinh sẽ là bài toán trọng tâm về an ninh của Washington trong hàng thập kỷ tới. Để đối phó với vấn đề này, Mỹ cần một có chiến lược dài hạn với sự đồng lòng của chính giới và Chính phủ, tập trung vào 4 lĩnh vực có mối liên hệ với nhau như kỹ thuật, nhân lực tình báo, quan hệ đối tác.Ứng cử viên Burns cũng nhận định tình hình an ninh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp bởi các vụ khủng bố, vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân.Sau Trung Quốc, ứng cử viên Burns đưa thêm Nga, Bắc Triều Tiên và Iran vào danh sách quốc gia đe dọa an ninh. Ông mô tả Nga là nước có tính công kích, Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích và Iran là nước đối đầu với Mỹ.Ứng cử viên Giám đốc CIA William Burns có 30 năm kinh nghiệm công tác tại Bộ Ngoại giao Mỹ, từng giữ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.