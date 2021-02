Seoul hối thúc Tehran sớm thả tàu và thuyền trưởng Hàn Quốc đang bị bắt giữ

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong tối ngày 24/2 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, kêu gọi Tehran sớm thả tàu chở hóa chất Hàn Quốc và thuyền trưởng bị bắt giữ vào tháng trước.Ngày 4/1 vừa qua, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ tàu chở hóa chất Hankuk Chemi mang cờ Hàn Quốc trên vịnh Ba Tư, với lý do tàu đã gây ô nhiễm biển và đe dọa đến môi trường xung quanh. Chiều ngày 2/2, phía Iran đã nhất trí phóng thích trước 19 thuyền viên, trong đó có 4 thuyền viên người Hàn, song vẫn giữ lại thuyền trưởng người Hàn và con tàu Hankuk Chemi với lý do quy trình tư pháp tại Iran vẫn chưa hoàn tất.Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Zarif hối thúc Seoul giải quyết nhanh khoản tiền ước tính khoảng 7 tỷ USD của Iran đang bị đóng băng tại ngân hàng Hàn Quốc do vướng lệnh cấm vận của Mỹ. Đáp ngoại, Ngoại trưởng Chung giải thích đang nỗ lực hết sức để quyết vấn đề này.Truyền thông của Iran, như hãng thông tấn Nhà nước IRNA, đưa tin Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran Abdolnaser Hemmati ngày 24/2 (giờ địa phương) cho biết Tehran sẽ nhận lại trước 1 tỷ USD trong khoản tiền 7 tỷ USD đang bị đóng băng tại Hàn Quốc.Về vấn đề này, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc giải quyết khoản tiền đóng băng cần được thảo luận với Mỹ, nước đang áp đặt các biện pháp trừng phạt với Iran, nên Seoul vẫn chưa đưa ra quyết định về việc hoàn trả, cũng như số tiền sẽ hoàn trả.Ngoại trưởng Chung khẳng định Hàn Quốc ủng hộ nỗ lực đối thoại giữa các quốc gia để khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA), hay còn gọi là “Kế hoạch hành động chung toàn diện”, được ký kết giữa Iran và 6 nước, bao gồm Mỹ, vào năm 2015, nhưng sau đó đã bị Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump hủy bỏ.