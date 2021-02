Bắc Triều Tiên cưỡng ép lao động để khai thác than đá bất chấp lệnh cấm vận

Photo : YONHAP News

Liên minh Công dân vì nhân quyền Bắc Triều Tiên (NKHR) ngày 25/2 công bố báo cáo “Xuất khẩu than đá nhuốm máu của miền Bắc”, trong đó chỉ ra rằng Bình Nhưỡng đang cưỡng ép lao động bị giam giữ trong các trại tù chính trị và cơ sở giam giữ để khai thác khoáng sản. Nội dung này được đưa ra căn cứ theo lời khai của những người từng bị giam giữ.Theo báo cáo, không chỉ tù nhân trong các trại tù mà người dân trong khu lao động lân cận từng bị bắt rồi được thả hay trục xuất cũng bị huy động để khai thác khoáng sản, con cái của họ từ 7 tuổi trở lên cũng phải làm công việc thu nhặt đất bùn hoặc than đá rơi từ tàu hỏa.Miền Bắc phân chia tầng lớp “dân đen” phải làm việc tại khu khai thác khoáng sản có địa vị chính trị, xã hội thấp thành nhiều cấp bậc nhỏ để phân bổ công việc.Gia đình của tù binh quân đội quốc gia và người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên chịu sự đối xử khắc nghiệt nhất. Những người xuất thân là kiều bào tại Nhật Bản được phân công làm công việc bên ngoài hầm mỏ như sửa chữa đường sắt.Báo cáo cho biết theo kết quả phân tích ảnh chụp từ vệ tinh trung tâm quản lý số 18 thuộc khu khai thác khoáng sản, từ ngày 14/4/2015 đến 3/4/2019, số lượng đống than đang ngày một tăng dần.Báo cáo chỉ ra rằng sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết số 2371 vào năm 2017 về việc cấm hoàn toàn việc xuất khẩu khoáng sản của Bắc Triều Tiên, trong đó có than đá, nước này vẫn đang sản xuất mặt hàng này, không những thế sản lượng còn tăng hơn.Qua kết quả điều tra, Liên minh Công dân vì nhân quyền Bắc Triều Tiên nhận định phạm vi các lệnh trừng phạt áp dụng đối với miền Bắc còn hẹp, không thể xác định được vai trò của nô lệ lao động trong quá trình sản xuất than đá.