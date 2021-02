Vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer về đến Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19 do hãng dược AstraZeneca (Anh) phát triển từ ngày 26/2. Trong bối cảnh đó, chuyến bay của hãng Korean Air chở vắc-xin do hãng dược Pfizer (Mỹ) sản xuất cũng đã đến Hàn Quốc vào cùng ngày.Theo cơ quan y tế, đợt vắc-xin đầu tiên của Pfizer mà Hàn Quốc nhập qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) đã đến sân bay quốc tế Incheon vào trưa cùng ngày, số lượng là 117.000 liều tương đương tiêm cho 58.500 người.Do điều kiện bảo quản ở nhiệt độ siêu thấp là -70 độ C, nên vắc-xin được đặt trong một container chuyên chở dược phẩm trên khoang hàng của máy bay. Chuyên gia về vận chuyển hàng hóa đặc biệt cũng đi cùng để theo sát quá trình vận chuyển.Vắc-xin này sẽ không thông qua trung tâm phân phối hàng hóa ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) mà được chuyển ngay tới Trung tâm tiêm phòng trung ương và 5 trung tâm tiêm phòng khu vực.Cảnh sát hộ tống xe chở vắc-xin từ sân bay tới Trung tâm tiêm phòng đặt tại Viện Y tế quốc gia (NHM) ở quận Jung, Seoul.Trước tiên, vắc-xin của hãng Pfizer sẽ được tiêm tại Trung tâm tiêm phòng trung ương vào ngày 27/2. Dự kiến sẽ có 300 nhân viên y tế tuyến đầu, trong đó có 101 nhân viên y tế thuộc các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Seoul và các địa phương lân cận, và 199 nhân viên Viện Y tế quốc gia, sẽ được tiêm phòng bằng vắc-xin của hãng dược Mỹ.Tiếp đó, từ ngày 3/3, Hàn Quốc sẽ tiến hành tiêm chủng tại trung tâm tiêm phòng ở các khu vực.Vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer có điều kiện bảo quản, phân phối rất khắt khe, nên Chính phủ tiến hành tiêm từ các trung tâm tiêm chủng có năng lực quản lý trước, rồi sau đó bắt đầu vận chuyển vắc-xin đi 82 cơ quan tiêm chủng địa phương từ 8/3, để tiêm theo kế hoạch của từng địa phương.Dự kiến toàn bộ 55.000 nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ được hoàn tất tiêm phòng cho tới ngày 20/3.Vắc-xin của hãng Pfizer là loại vắc-xin có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 cao nhất trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trong số 5 loại vắc-xin mà Hàn Quốc đặt mua.Mặt khác, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 26/2 cho biết đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban thẩm định dược phẩm trung ương, có sự tham gia của nhiều chuyên gia bên ngoài vào chiều ngày 25/2, nhận định có thể cấp phép tiêm vắc-xin của Pfizer cho đối tượng trên 16 tuổi.