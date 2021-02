Điều khoản về tội tiết lộ công khai sự thật gây tổn hại danh dự người khác được phán quyết hợp hiến

Photo : Getty Images Bank

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 25/2 ra phán quyết rằng Khoản 1 Điều 307 Luật Hình sự quy định về tội tiết lộ công khai sự thật gây tổn hại danh dự người khác là hợp hiến.Điều khoản trên quy định nếu tiết lộ, công khai sự thật gây tổn hại danh dự người khác có thể bị xử phạt tối đa 2 năm tù giam hoặc 5 triệu won (4.450 USD) tiền phạt.Tháng 8 năm 2017, một người dân đã định viết lên mạng trực tuyến về sơ suất của một bác sĩ thú y đã khiến cho thú cưng của mình phải phẫu thuật không cần thiết, nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đã dừng ý định do lo ngại bị xử phạt. Thay vào đó, người dân này đã đề nghị Tòa án Hiến pháp phán xử, cho rằng điều khoản trên xâm hại quyền tự do ngôn luận.Tòa án Hiến pháp chỉ ra rằng ngày nay, các phương tiện truyền thông trở nên đa dạng hơn, tốc độ lan truyền các nội dung gây tổn hại danh dự người khác cũng diễn ra nhanh và trên phạm vi rộng hơn rất nhiều. Một khi danh dự đã bị tổn hại thì việc khôi phục lại như cũ là điều rất khó khăn. Do vậy, việc hạn chế các hành vi gây tổn hại danh dự là điều cần thiết.Khác với các quốc gia khác công nhận việc bồi thường thiệt hại mang tính chất xử phạt, thì Hàn Quốc lại chỉ sử dụng biện pháp dân sự, khó đạt được hiệu quả trừng phạt và phòng ngừa tái diễn.Nếu Tòa án phán quyết toàn bộ điều khoản trên là vi hiến, thì sẽ dẫn tới trường hợp dù các thông tin bị tiết lộ là sự thật, nhưng những bí mật riêng tư khác như lý lịch quân sự, xu hướng tính dục mà người đó muốn giấu kín có thể bị xâm hại.