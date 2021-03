Chính phủ công bố nội dung gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 khắc phục dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Ngày 2/3, Chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc họp Nội các và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, quyết định ngân sách gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 là 19.500 tỷ won (17,38 tỷ USD), đối tượng hỗ trợ là 6,9 triệu người.Trong đó, khoản ngân sách hỗ trợ cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ là lớn nhất. Lần này, Chính phủ chia nhỏ tiêu chuẩn hỗ trợ các ngành nghề bị thiệt hại do đại dịch COVID-19 thành 5 mức, nâng quy mô hỗ trợ cao hơn so với lần ba.Trước tiên, các ngành nghề bị cấm tụ tập được chia làm hai nhóm tùy theo thời gian bị cấm tụ tập. 11 ngành nghề có thời gian bị cấm tụ tập dài như cơ sở thể thao trong nhà, cơ sở giải trí được hỗ trợ 5 triệu won (4.460 USD). Hai ngành nghề có thời gian cấm tụ tập ngắn hơn là trung tâm dạy thêm, cơ sở thể thao mùa đông được hỗ trợ 4 triệu won (3.570 USD). Các cơ sở bị hạn chế tụ tập như nhà hàng, quán cà phê được hỗ trợ 3 triệu won (2.680 USD).Các ngành nghề thông thường được chia làm hai nhóm tùy theo mức độ thiệt hại, với mức hỗ trợ 1 triệu - 2 triệu won (891 tới 1.782 USD), phạm vi hỗ trợ là doanh nghiệp có doanh thu năm dưới 1 tỷ won (891.400 USD).Chính phủ đưa cả các cơ sở kinh doanh có trên 5 nhân viên ở tất cả các ngành nghề vào đối tượng được hỗ trợ lần 4. Một chủ kinh doanh có nhiều cửa hàng cũng có thể được hỗ trợ nhiều lần. Ngoài ra, Chính phủ quyết định giảm tối đa 50% tiền điện cho các hộ kinh doanh trong vòng ba tháng.Với các biện pháp hỗ trợ trên, đối tượng tiểu thương được hỗ trợ tiền mặt tăng từ 1,05 triệu người trong đợt hỗ trợ khẩn cấp lần ba lên 3,85 triệu người.Đối tượng hỗ trợ mới được bổ sung trong lần này là tầng lớp lao động nghèo, như người bán hàng rong, với mức hỗ trợ 500.000 won (445 USD)/người. Bên cạnh đó, Chính phủ quyết định hỗ trợ học bổng 2,5 triệu won (2.230 USD) trong vòng 5 tháng cho 10.000 sinh viên gặp khó khăn do bố mẹ bị mất việc hoặc đóng cửa kinh doanh.Lần này, Chính phủ cũng công bố bổ sung đối sách tuyển dụng khẩn cấp, kế hoạch tạo thêm 275.000 việc làm cho đối tượng là thanh niên, trung niên và phụ nữ.Chính phủ sẽ trình dự thảo ngân sách bổ sung nói trên lên Quốc hội vào ngày 4/3. Nếu dự thảo được thông qua trong trung tuần tháng này, thì gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 sẽ được chi trả từ ngày 29/3.