Tuyết rơi dày gần 90 cm tại phía Đông tỉnh Gangwon

Photo : YONHAP News

Trong ngày 1/3, 6 thành phố, huyện, như khu vực bờ biển phía Đông thuộc tỉnh Gangwon, đã ban cảnh báo tuyết lớn. Lượng tuyết rơi ghi nhận được cao nhất lên tới 89,3 cm tại đèo Misiryeong.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo tuyết tiếp tục rơi thêm 5-10 cm ở khu vực phía Đông tỉnh Gangwon cho tới hết chiều 2/3.Đợt tuyết lớn lần này đã khiến nhiều xe cộ bị cô lập ở một số đoạn đường thuộc tuyến cao tốc ven biển Đông và cao tốc Seoul-Yangyang vào chiều hôm 1/3. Tuy nhiên, tình trạng cô lập đã được giải tỏa tính đến 0 giờ sáng ngày 2/3.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 2/3 công bố tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, đã có 53 vụ tai nạn giao thông do tuyết lớn, 1 người tử vong và 94 người bị thương. Tuyết rơi dày cũng gây trở ngại tới hoạt động của các tuyến đường sắt. Lúc 7 giờ 10 phút tối ngày 1/3, tàu hỏa chạy tuyến Nuri nối từ ga Baeksan tới ga Dongbaeksan phía Đông tỉnh Gangwon đã bị dừng hoạt động do tuyết lở, hiện vẫn chưa thể hoạt động trở lại.Đã có 81 chuyến bay, trong đó có 28 chuyến bay xuất phát từ sân bay Gimpo, 27 chuyến bay từ sân bay Gimhae, 18 chuyến bay từ đảo Jeju bị hủy. Tuy nhiên, may mắn chưa có báo cáo thương vong trực tiếp hay thiệt hại về tài sản do tuyết lớn.Ngoài ra, có lúc tuyết rơi nhiều đã khiến hơn 700 xe cộ bị cô lập trên đường trong đói lạnh. Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc đã ngăn không cho xe cộ đi vào các nút giao thông, để tiến hành công tác dọn tuyết. Nhân lực quân đội cũng được huy động để tham gia dọn tuyết, giải tỏa tình trạng cô lập cho xe cộ sau 7 tiếng.Một số tuyến đường men núi thuộc tỉnh Gangwon đã được cho phép đi lại bình thường từ rạng sáng ngày 2/3. Trước đó, các tuyến đường này chỉ cho phép xe cộ có lắp trang bị vượt tuyết đi vào.