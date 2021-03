Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao phản đối đảng cầm quyền lập dự luật thành lập Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng

Photo : YONHAP News

Trong một bài phỏng vấn gần đây với nhật báo Kukmin, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Yoon Seok-yeol phát biểu việc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lập dự luật về thành lập Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng, chuyển giao chức năng điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát cho Cơ quan Cảnh sát là có ý đồ nhằm xóa bỏ nền pháp trị, phá hủy tinh thần Hiến pháp, xóa sổ Viện Kiểm sát.Viện trưởng Yoon chỉ ra rằng nếu dự luật này được phê chuẩn, thì phạm vi quyền tài phán ngoài lãnh thổ sẽ được mở rộng hơn, làm co hẹp quyền lợi, tự do của người dân thường.Ông Yoon cũng nêu ra lập trường phản đối về việc tách hoàn toàn quyền điều tra và khởi tố của Viện Kiểm sát. Theo ông, việc điều tra là quá trình chuẩn bị cho việc xét xử tại Tòa án, phải là những người có kinh nghiệm đấu lý trực tiếp tại Tòa án mới có thể điều tra, truy tố một cách đúng đắn. Nếu tách quyền điều tra và khởi tố thì sẽ không thể đối phó cứng rắn với các hành vi phạm pháp của những cá nhân có nhiều đặc quyền trong xã hội.Ông Yoon còn chỉ ra rằng việc hạn chế quyền điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát với 6 loại tội phạm nghiêm trọng mới được thực hiện chưa đầy hai tháng. Do đó, cần thời gian kiểm chứng đầy đủ để đưa ra kết quả chứng thực rằng Cơ quan Cảnh sát có thể điều tra đầy đủ mà không cần sự điều tra của Viện Kiểm sát, hay nếu Viện Kiểm sát can thiệp sẽ gây trở ngại tới quá trình điều tra.Ông Yoon phản bác một số ý kiến cho rằng các quốc gia lớn khác cũng đang phân tách quyền điều tra và khởi tố. Ông cho biết các nước phát triển như Mỹ, Đức đều công nhận quyền điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát với phần lớn các hành vi phạm tội nghiêm trọng. Xu thế của thế giới là hợp nhất cả quyền điều tra và khởi tố nhằm đối phó với các hành vi phạm tội nghiêm trọng.