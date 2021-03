Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu kỳ họp bất thường tháng 3

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc đã bắt đầu phiên họp bất thường tháng 3 vào thứ Ba (2/3) nhằm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung về gói hỗ trợ khẩn cấp lần thứ 4 khắc phục thiệt hại dịch COVID-19.Dự thảo của Chính phủ được thông qua trong phiên họp Nội các ngày 2/3 dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 4/3. Trong ngày 5/3, Quốc hội dự kiến sẽ nghe bài phát biểu của Thủ tướng.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đặt mục tiêu thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trong phiên họp Quốc hội toàn thể vào khoảng ngày 18-19/3, sau khi dự thảo được thẩm định tại Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán trong vòng hai tuần, để bắt đầu chi trả hỗ trợ cho người dân từ cuối tháng 3.Mặt khác, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tuy đồng thuận với Chính phủ về việc cần sớm chi trả hỗ trợ cho người dân, song khẳng định sẽ tập trung thẩm định một cách tỉ mỉ do bổ sung ngân sách tương đương với việc nợ quốc gia tăng. Đảng cũng chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành không nên lợi dụng vấn đề này để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung tháng 4 tới.Trước đó, Chính phủ, Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền đã công bố đối sách hỗ trợ thiệt hại do người dân chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch của Chính phủ, quy mô lên tới 19.500 tỷ won (17,43 tỷ USD), bao gồm 15.000 tỷ won (13,41 tỷ USD) ngân sách bổ sung và 4.500 tỷ won (4,02 tỷ USD) ngân sách đã được thông qua trước đó.Trong kỳ họp Quốc hội bất thường lần này, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng có kế hoạch thông qua dự luật liên quan đến “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” (Korean New Deal), đẩy nhanh thảo luận về việc xây dựng ba đạo luật bao gồm luật bồi thường tổn thất kinh doanh, luật chia sẻ lợi nhuận hợp tác, luật quỹ đoàn kết xã hội. Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon đề xuất ba luật trên nhằm mục đích khôi phục nền kinh tế và cuộc sống người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đảng cầm quyền vốn dự định thông qua các dự luật này trong kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 2, song đã bị Chính phủ phản đối do lo ngại nếu thay đổi luật thì "hiệu lực hồi tố" sẽ được áp dụng. Do đó đảng cầm quyền đã chuyển sang phương án đền bù thiệt hại do COVID-19 theo hình thức hỗ trợ lần 4.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân bày tỏ phản đối luật chia sẻ lợi nhuận hợp tác, luật quỹ đoàn kết xã hội với lập luận rằng việc quy định gây quỹ doanh nghiệp theo luật không khác gì việc ép buộc.