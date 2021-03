Quan chức an ninh Hàn-Mỹ tái khẳng định trao đổi chặt chẽ về vấn đề Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng ngày 1/3 (giờ địa phương) đã ra thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Emily Horne, cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon đã có cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, thảo luận về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và vấn đề Bắc Triều Tiên.Phát ngôn viên NSC cho biết quan chức an ninh hai nước đã tái khẳng định về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, cam kết chung về việc trao đổi chặt chẽ vấn đề Bình Nhưỡng, và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.Bên cạnh đó, hai quan chức cũng thảo luận về thứ tự ưu tiên các chính sách ngoại giao chung đa dạng, bao gồm cả đối phó với đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.Trước đó, ông Suh và ông Sullivan từng có cuộc điện đàm vào ngày 23/1, ngay sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1, để chào hỏi và trao đổi phương án hợp tác, bao gồm cả việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.