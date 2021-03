BTS biểu diễn từ thiện trực tuyến trong khuôn khổ Tuần lễ Grammy 2021

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ tham gia vào buổi biểu diễn từ thiện trực tuyến "Music On A Mission" nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Grammy, nhằm giúp đỡ những người làm việc trong ngành âm nhạc bị thiệt hại do dịch COVID-19.Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ (NARAS), cơ quan chủ quản giải Grammy, trên tài khoản mạng xã hội chính thức ngày 2/3 cho biết BTS nằm trong danh sách những nghệ sĩ biểu diễn tại "Music On A Mission".Sự kiện này được tổ chức theo hình thức trực tuyến có thu phí vào ngày 12/3 (giờ Mỹ). Tất cả số tiền thu được sẽ dùng để giúp đỡ những người làm trong ngành âm nhạc bị thiệt hại bởi dịch COVID-19.Ngoài BTS, danh sách các nghệ sĩ tham gia biểu diễn quyên góp còn có các nghệ sĩ được yêu mến như HAIM, H.E.R, Jhene Aiko, John Legend.Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 sẽ được tổ chức vào ngày 14/3 (giờ địa phương). Ca khúc "Dynamite" của BTS được đề cử ở hạng mục “Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất”