54% người dân Hàn Quốc cho rằng tiêm vắc-xin COVID-19 là trách nhiệm của tất cả mọi người

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu của giáo sư You Myoung-soon trường Đại học quốc gia Seoul ngày 2/3 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến lần hai về “Dịch COVID-19 và sức khỏe cộng đồng”. Khảo sát được thực hiện từ ngày 8-17/2 đối với 1.084 người trưởng thành trên 18 tuổi khắp cả nước.Kết quả cho thấy số người lựa chọn câu trả lời tiêm vắc-xin là “trách nhiệm của tất cả mọi người” chiếm 54,4%, “lựa chọn cá nhân” là 12,5% và “cả hai quan điểm trên đều đúng” là 26,7%.Về câu hỏi nếu tính an toàn của vắc-xin COVID-19 được kiểm chứng bởi các chuyên gia và vắc-xin được tiêm chủng miễn phí, 30,6% người được hỏi trả lời “chắc chắn sẽ tiêm chủng”, 49,1% cho biết “có lẽ sẽ tiêm chủng”. Như vậy, số câu trả lời có ý định tiêm chủng là 79,7%.Tuy nhiên, nếu không có điều kiện đi kèm như đã có sự kiểm chứng của chuyên gia, tỷ lệ câu trả lời có ý định tiêm phòng giảm xuống còn 52,5%. Tỷ lệ có ý định tiêm vắc-xin ở nhóm tuổi 20 và 30 lần lượt chỉ đạt 32,9% và 42,5%, song ở nhóm tuổi 50 và trên 60 đạt 63,9% và 67,8%.Khi được hỏi liệu có tin tưởng rằng tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin COVID-19 đã được trải qua một quy trình phê duyệt nghiêm ngặt hay không, 49,1% cho rằng “tin ở mức độ nào đó”, 34,8% cho rằng “không chắc chắn lắm”.Ngoài ra, 46,3% người “đồng ý ở một mức độ nhất định” về việc cá nhân không thể lựa chọn loại vắc-xin để tiêm chủng, 9,6% trả lời “rất đồng ý”, trong khi 38,6% “không đồng ý” với quan điểm này.Cuộc thăm dò ý kiến lần này được thực hiện theo phương thức khảo sát trực tuyến, độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2,98%.