Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngày 2/3 (giờ địa phương) đưa tin Bắc Triều Tiên có vẻ đã xây dựng một công trình nhằm che chắn lối vào của một địa điểm được phỏng đoán là nơi bảo quản vũ khí hạt nhân.Theo hình ảnh vệ tinh, địa điểm nói trên nằm ở phường Yongdok, thành phố Kusong, tỉnh Bắc Pyongan. Trong vòng bán kính 50 km xung quanh nơi này có bãi thử tên lửa xã Dongchang (huyện Cholsan) và cơ sở hạt nhân Yongbyun cũng thuộc tỉnh này.Hình ảnh vệ tinh năm 2017 chụp cơ sở trên cho thấy rõ hai lối vào của đường hầm, nhưng trong hình ảnh vệ tinh chụp tháng trước lại thấy một kết cấu giống hình một tòa nhà ở cùng vị trí đó.CNN cho rằng Bắc Triều Tiên xây dựng công trình này nhằm che tầm nhìn của vệ tinh do thám Mỹ, truyền đi tín hiệu rằng nước này đang tiếp tục phát triển hạt nhân.Chính phủ Mỹ hiện vẫn đang từ chối đưa ra lập trường về thông tin trên. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu rằng vấn đề Bắc Triều Tiên có liên quan mật thiết tới nhiều quốc gia thành viên khác, nên Washington sẽ xem xét vấn đề này trên khía cạnh an ninh.Đặc biệt, Đại sứ Mỹ nhấn mạnh Washington đang lo ngại sâu sắc về sự an toàn của Mỹ và các nước đồng minh. Bà Greenfield một lần nữa nhấn mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm trao đổi với các nước đồng minh chính là phương thức quan trọng để giải quyết vấn đề miền Bắc.