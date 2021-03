Hàn Quốc rà soát phòng dịch với cơ sở kinh doanh có trên 5 người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc tiến hành rà soát tình hình phòng dịch COVID-19 tại hơn 11.900 cơ sở sản xuất, ký túc xá có 5 người nước ngoài trở lên trên phạm vi toàn quốc.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 3/3 cho biết trong tháng này, Bộ Tuyển dụng và lao động sẽ lập nhóm rà soát đặc biệt do Giám đốc Sở Tuyển dụng và lao động ở mỗi địa phương đứng đầu, để tiến hành rà soát tập trung tình hình phòng dịch tại các địa điểm tập thể, ký túc xá trên toàn quốc.Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện được địa điểm kinh doanh nào có rủi ro lây nhiễm cao, nhóm sẽ lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm COVID-19. Đơn vị kinh doanh nào không đồng ý rà soát phòng dịch, hoặc cho kết quả rủi ro cao, thì sẽ bị thông báo tới chính quyền địa phương để xử phạt hành chính, như nộp tiền phạt.Cùng với đó, Bộ Tuyển dụng sẽ gửi công văn và tin nhắn tới hơn 60.000 chủ sử dụng lao động người nước ngoài, 200.000 người lao động, 45 trung tâm hỗ trợ, 117 cộng đồng, để định kỳ hướng dẫn về quy tắc phòng dịch bằng 16 ngôn ngữ.Chính phủ đề nghị người lao động nước ngoài tích cực tiến hành xét nghiệm COVID-19, cam kết sẽ không trục xuất hay gây bất lợi gì cho họ khi tiến hành xét nghiệm.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 3/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 444 ca nhiễm COVID-19 mới, quay lại ngưỡng 400 ca sau 4 ngày.Chính phủ đang đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Trong ngày 2/3, đã có thêm 63.644 người dân được tiêm phòng, nâng tổng số người được tiêm vắc-xin COVID-19 trong nước lên 87.428 người. Trong đó có 85.904 người được tiêm vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh), 1.524 người tiêm vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ).Chính phủ Hàn Quốc một lần nữa xem xét tiêm phòng vắc-xin của hãng AstraZeneca cho người trên 65 tuổi. Thủ tướng Chung Sye-kyun ngày 3/3 phát biểu đã có thêm những tài liệu nghiên cứu mới chứng minh vắc-xin của hãng dược Anh có hiệu quả với cả người cao tuổi. Do đó, Thủ tướng đề nghị Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) tiếp tục thu thập ý kiến của các chuyên gia. Được biết, Đức đang xem xét tiêm cho người trên 65 tuổi, Pháp sẽ mở rộng đối tượng tiêm cho tới 74 tuổi.