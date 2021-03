Hàn Quốc phát sinh 398 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 5/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 91.638 ca nhiễm COVID-19, tăng 398 ca so với một ngày trước, gồm 381 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 17 ca ngoại nhập.Trong ngày 4/3, có thêm 67.153 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19, nâng tổng số người được tiêm phòng lên 228.500 người tính từ ngày 26/2. Hàn Quốc xuất hiện thêm 1 trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng vắc-xin COVID-19, song chưa xác định được mối liên quan giữa nguyên nhân tử vong với việc tiêm phòng vắc-xin. Ngoài ra, 1 trường hợp có hiện tượng co giật và 6 trường hợp nghi ngờ sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 cũng được báo cáo.Tại cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Chung Sye-kyun xác nhận vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) được cung cấp thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) với số lượng đủ cho 1.050.000 người sẽ được nhập về trong nửa đầu năm nay. Cụ thể, lượng vắc-xin tiêm cho 350.000 người sẽ được nhập về trong tháng này, và số lượng cho 700.000 người dự kiến nhập về trong tháng 4 và 5.Trước tình hình thời tiết đang ấm dần lên, lưu lượng di chuyển gia tăng, Thủ tướng Chung kêu gọi người dân tuân thủ lệnh giãn cách xã hội và các quy định phòng dịch trong dịp cuối tuần.Trong một tin liên quan, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) cho biết cùng ngày Ủy ban kiểm tra cuối cùng đã mở cuộc họp, quyết định cấp phép với vắc-xin Comirnaty do hãng dược Pfizer (Mỹ) phát triển với điều kiện hãng phải nộp kết quả thử nghiệm lâm sàng cuối cùng.Ủy ban đánh giá vắc-xin Comirnaty đạt hiệu quả phòng ngừa virus khoảng 95%, công nhận tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin. Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh đã thẩm định và quyết định đối tượng khuyến cáo tiêm chủng vắc-xin này là trên 16 tuổi, dựa theo độ tuổi đối tượng tham gia thử nghiệm lâm sàng.