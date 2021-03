Giao dịch mua sắm trực tuyến tại Hàn Quốc tháng 1 tăng 22,4%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/3 công bố số liệu cho biết giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến tháng 1 vừa qua đạt 15.062,3 tỷ won (13,35 tỷ USD), tăng 22,4% so với một năm trước.Trong đó, giao dịch mua sắm qua điện thoại di động đạt 10.619,2 tỷ won (9,42 tỷ USD), chiếm 70,5% tổng giao dịch mua sắm trực tuyến, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo mặt hàng, giao dịch dịch vụ ăn uống, như giao đồ ăn, đạt 2.024,2 tỷ won (1,79 tỷ USD), tăng tới 90,3% so với một năm trước. Ngoài ra, mua sắm trực tuyến đồ nội thất tăng 62,2%, đồ điện gia dụng tăng 59,2%, thực phẩm và đồ uống tăng 53,1%.Cục thống kê quốc gia giải thích giá trị mua sắm trực tuyến tăng do thời gian người dân phải ở nhà nhiều theo lệnh giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch COVID-19.Tuy nhiên, giao dịch trực tuyến về dịch vụ văn hóa, giải trí đạt 33,4 tỷ won (29,6 tỷ USD), giảm 79,6% so với một năm trước. Giao dịch về dịch vụ du lịch, giao thông giảm 68,2%, mỹ phẩm giảm 3,8%.