Hơn 3,6 triệu học sinh Bắc Triều Tiên bị trở ngại học hành do COVID-19

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 5/3 dẫn báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 3/3, cho biết trong vòng từ ngày 11/3 năm ngoái tới 2/2 năm nay, đã có 3.645.383 học sinh các cấp của Bắc Triều Tiên bị trở ngại về học tập do lệnh đóng cửa trường học phòng ngừa dịch COVID-19.Trong đó, có khoảng 1.510.000 học sinh tiểu học không được học tập một cách bình thường, cao hơn nhiều so với số lượng 1.050.000 học sinh trung học cơ sở và 1.100.000 học sinh trung học phổ thông.Trong cùng khoảng thời gian này, Bắc Triều Tiên đóng cửa toàn bộ trường học trong 28 ngày, đóng cửa một phần các trường học trong 41 ngày.Cũng theo báo cáo trên của UNICEF, số học sinh Hàn Quốc bị trở ngại về học hành do COVID-19, bao gồm cả bậc mầm non, là 7.044.963 em. Tổng số ngày đóng cửa hoàn toàn và một phần trường học là 116 ngày.Trên toàn thế giới có 168 triệu học sinh thuộc 200 quốc gia và vùng lãnh thổ hầu như không thể đến trường trong suốt một năm qua do đại dich COVID-19.