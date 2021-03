Chất phá hủy tầng ozone ở Bắc bán cầu đã lan tới Nam bán cầu

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu chung giữa Trạm nghiên cứu khoa học Vua Sejong ở Nam Cực thuộc Viện nghiên cứu địa cực Hàn Quốc (KOPRI) và Phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ vật liệu Liên bang Thụy Sĩ (Empa) ngày 5/3 công bố lần đầu phát hiện được chất phá hủy tầng ozone ở Bắc bán cầu đã lan tới cả Nam Cực.Nhóm nghiên cứu đã lần đầu phát hiện ra ba loại chất HCFC (hydrochlorofluorocarbons) ở Nam Cực thông qua mạng quan trắc chất phá hủy tầng ozone toàn thế giới. Một trong số đó là chất chưa từng thấy ở cả các khu vực khác.Ba loại chất HCFC này là những chất không tự sản sinh ra tại Nam bán cầu, nên nhóm nghiên cứu nhận định các chất này đến từ Bắc bán cầu.Nhóm nghiên cứu nhận thấy nồng độ tan trong không khí và tốc độ dày lên của chất HCFC ở Nam bán cầu tương tự với giá trị đo đạc được ở trạm quan trắc của Australia. Do đó, nhóm nghiên cứu phỏng đoán chất HCFC đang lan ra một cách đồng đều trong không khí khu vực vĩ độ giữa và cao ở Nam bán cầu.HCFC là một chất gây phá hủy tầng ozone. Theo Nghị định thư Montreal có hiệu lực năm 1989, các nước phát triển bị cấm sản xuất chất này cho tới năm 2020, các nước đang phát triển là tới năm 2030.Mặc dù vậy, nồng độ ba loại HCFC trên toàn thế giới vẫn đang gia tăng nhanh chóng, bình quân mỗi năm thải ra từ 710~2.300 tấn trong trong vòng từ 2016-2019. Kể từ sau năm 2016, 80-95% lượng phát thải chất này là tại khu vực Đông Bắc Á, đặc biệt là ở Trung Quốc.Nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả nghiên cứu trên trong tạp chí của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ (Proceedings of National Academy of Science - PNAS) số tháng 2.