Việt Nam xem xét mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Việt Nam đang xem xét phương án cho phép nhập cảnh du lịch đối với người nước ngoài đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 từ tháng 7 tới.Báo điện tử VnExpress (Việt Nam) ngày 8/3 đưa tin trong cuộc họp liên quan hôm 3/3, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết cần sẵn sàng tiếp đón khách quốc tế từ tháng 7 để phục hồi ngành du lịch bị thiệt hại nghiêm trọng do dịch COVID-19.Ông Thọ nhấn mạnh hiện có khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế ngừng kinh doanh. Lấy dẫn chứng từ các nước láng giềng như Thái Lan, Singapore đang có kế hoạch chào đón du khách nước ngoài đã tiêm vắc-xin COVID-19, ông cho rằng đây là giải pháp duy nhất để phục hồi ngành du lịch nước nhà.Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nhận định việc mở cửa thị trường du lịch quốc tế gặp nhiều khó khăn, có thể vấp phải sự phản đối của người dân trong nước do lo ngại tái bùng phát dịch COVID-19, song Việt Nam cần chuẩn bị nếu không muốn bị tụt lại so với các nước đã công nhận hộ chiếu vắc-xin.Hộ chiếu vắc-xin là một hình thức đang trở nên phổ biến trên thế giới trong đó người có trong tay chứng nhận tiêm chủng sẽ được cấp thị thực. Một số quốc gia bao gồm Liên minh châu Âu (EU) và Israel đang tích cực xúc tiến triển khai hình thức này. Hàn Quốc cũng đang thảo luận về việc có áp dụng hay không.Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm ngoái giảm 79% so với một năm trước.