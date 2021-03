346 ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc trong ngày 7/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 8/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 92.817 ca nhiễm COVID-19, tăng 346 ca so với một ngày trước, gồm 335 ca phát sinh trong cộng đồng và 11 ca ngoại nhập.Theo từng địa phương, số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận chiếm 70-80% số ca nhiễm cả nước. Cụ thể, thành phố Seoul 97 ca, tỉnh Gyeonggi 128 ca, thành phố Incheon 15 ca.Số ca nhiễm có tình trạng nguy kịch là 128 ca. Thêm 8 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 642 ca.Nhiều vụ lây nhiễm tập thể đã được ghi nhận. Tính đến nay, vụ lây nhiễm tập thể tại trường trung học phổ thông Gwangmun (quận Gangdong, thành phố Seoul) có 15 ca, tại điểm bán sản phẩm chăn nuôi tại thành phố Anseong (tỉnh Gyeonggi) 55 ca. Trong đợt xét nghiệm toàn bộ đối với lao động người nước ngoài tại thành phố Dongducheon (tỉnh Gyeonggi), tính đến ngày 7/3, xác định thêm 15 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này lên thành 152 ca.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương có kế hoạch điều chỉnh mức giãn cách xã hội áp dụng từ ngày 15/3 sắp tới, dự kiến công bố vào ngày 12/3. Hiện tại, Seoul và địa phương lân cận thủ đô vẫn đang áp dụng giãn cách xã hội mức 2, các địa phương còn lại áp dụng mức 1,5 cho đến ngày 14/3.Số người tiêm phòng vắc-xin trong ngày 7/3 là 2.047 người, tổng số người đã tiêm phòng vắc-xin từ ngày 26/2 đến nay đạt 316.865 người. Như vậy Chính phủ đã hoàn thành 41% số đối tượng tiêm chủng mục tiêu, công tác tiêm chủng vẫn đang diễn ra suôn sẻ.Tại cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Jeon Hae-cheol cho biết trong quá trình tiêm chủng, có 3.900 trường hợp xuất hiện phản ứng bất thường được báo cáo. Trong đó, đa số là các triệu chứng nhẹ như đau đầu hoặc sốt.Liên quan đến 8 ca tử vong sau khi tiêm phòng, Ban điều tra thiệt hại do tiêm phòng vắc-xin thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc trong buổi họp báo ngày 8/3 đã công bố kết quả điều tra, khẳng định khó có mối liên quan giữa nguyên nhân tử vong với việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19.Cơ quan phòng dịch cho biết 8 ca tử vong được báo cáo đều là bệnh nhân trong bệnh viện điều dưỡng, mắc các bệnh lý nền. Trong đó, 2 ca ở nhóm tuổi 60, 5 ca thuộc nhóm tuổi 50, 1 ca nhóm tuổi 40 và 1 ca độ tuổi 20.Ban điều tra xác nhận cả 8 ca không có dấu hiệu “sốc phản vệ”, hiện tượng có thể gây tử vong ngay lập tức sau khi tiêm. Ngoài ra, ban điều tra cũng không phát hiện thêm trường hợp tương tự trong số những người tiêm chủng cùng ngày, cùng số hiệu vắc-xin và cùng cơ sở y tế với bệnh nhân tử vong. Vào thời điểm tử vong, không có phát hiện nào được cho là có liên quan đến phản ứng bất thường sau khi tiêm, do đó có khả năng cao bệnh lý nền chuyển biến xấu đi đã khiến bệnh nhân tử vong.Mặc khác, Luật Phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm sửa đổi có hiệu lực từ ngày 9/3. Cụ thể, trường hợp tiêm chủng nhưng không phải đối tượng tiêm chủng ưu tiên có thể bị xử phạt lên tới 2 triệu won (1.764 USD) và những trường hợp cản trở công tác điều tra dịch tễ sẽ bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt hành chính lên tới 30 triệu won (26.469 USD).