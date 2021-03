BTS được Billboard vinh danh là

Photo : YONHAP News

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 7/3 (giờ địa phương) đã công bố danh sách "Ngôi sao nhạc Pop xuất sắc nhất theo năm: 1981-2020" (The greatest Pop Star by year: 1981-2020). Trong đó, nhóm nhạc nam Hàn Quốc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được lựa chọn là đại diện của năm 2020.Danh sách “Ngôi sao nhạc Pop xuất sắc nhất: 1981-2020” do Billboad lựa chọn, điểm lại những tên tuổi hàng đầu dòng nhạc Pop, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong năm kể từ năm 1981 đến năm 2020.Billboard đánh giá trong vài năm trở lại đây, thế giới đầy màu sắc của dòng nhạc K-pop đã chiếm một vị trí bên cạnh nền nhạc Pop chính thống ở Mỹ và nhóm nhạc BTS đã cho thấy bước nhảy vọt thực sự của thể loại nhạc này trên thị trường Mỹ.Billboard khẳng định không ai có thể nghi ngờ việc BTS là nghệ sĩ châu Á đầu tiên thích hợp nhất để có tên trong danh sách này, sánh vai với những siêu sao khác dùng ngôn ngữ tiếng Anh có độ nổi tiếng không cần bàn cãi. Một lần nữa, không chỉ vị thế của BTS mà còn cả vị trí xứng đáng của K-pop trong nền âm nhạc chính thống tại Mỹ khó có thể bị phủ nhận.Những ngôi sao nhạc Pop xuất sắc nhất trong những năm 2010 được Billboard nhắc đến trong danh sách này bao gồm Adele (2011), Rihanna (2012), Miley Cyrus (2013), Beyonce (2014), Taylor Swift (2015), Justin Bieber (2016), Ed Sheeran (2017), Drake (2018) và Ariana Grande (2019).Trong một tin liên quan, BTS đã được Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ (NARAS), cơ quan chủ quản giải Grammy, lựa chọn là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 63. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc tham dự lễ trao giải Grammy với tư cách vừa là ứng cử viên được đề cử và là nghệ sĩ tham gia biểu diễn.​Lễ trao giải thưởng âm nhạc uy tín nhất nước Mỹ sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 15/3 (giờ Hàn Quốc).